Bakan Derya Yanık: Allah aşkına bize destek olun
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlığın isminin doğru kullanımı için basın mensuplarında destek istedi<
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 11 Ocak 2022 11:53
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi.
Bakan Derya Yanık, bir konuda çok muzdarip olduklarını bu konuda basın mensuplarından destek istedi.
Yanık, Bakanlığın ismi sürekli yanlış kullanılıyor, Bakanlığımızın doğru ismi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, fakat sürekli ismimiz yanlış kullanılıyor... Allah aşkına ismimizin kamuoyunda doğru kullanımı için bize destek olun dedi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız