Adalet hizmetlerine yönelik başlatılan iki uygulamanın kullanıcı sayısı 75 bini aştı

Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yargı Reformu Stratejisi kapsamında Bakanlık Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce geliştirilen mobil uygulamalara geçtiğimiz yıl 2 yeni uygulama daha eklendi ve kullanılan mobil uygulama sayısı 11'e yükseldi.

Bunlardan geçen yıl kullanılmaya başlanan, yargı mensubu ve çalışanlarını tüm dosya bilgilerine istedikleri anda mobil cihazlarından erişme imkanı veren UYAP Mobil'in, bugün itibarıyla 59 bin 418 kullanıcısı bulunuyor.

UYAP sisteminin mobil dönüşümü olan uygulamaya hakim ve cumhuriyet savcıları ile yazı işleri müdürü, katip, mübaşir, icra müdürü ve icra memurları portal şifresi ve SMS doğrulama yöntemi ile tek bir uygulama üzerinden girebiliyor. UYAP Mobil ile izin, yetki gibi özlük bilgileri görüntülenebilirken, yetki verilen tüm dosyalara mobil cihazlar üzerinden erişilebiliyor ve duruşma takibi yapılabiliyor.

Yine 2021'de hizmete sunulan UYAP Mobil Mevzuat uygulaması ise 16 bin 567 kişi tarafından kullanılıyor.

Adalet Bakanlığınca daha önce hizmete alınan uygulamalar olan Celse, e-Adalet Vatandaş, e-Arabulucu, e-Uzlaştırmacı ve e-Bilirkişi Mobil'e 2021'de UYAP Mobil ve UYAP Mevzuat Mobil de eklenmişti.

Adalet teşkilatı mensuplarının teknik işlemler için kullandığı 4 mobil uygulamanın da buna dahil edilmesiyle adalet hizmetlerinde aktif olarak kullanılan mobil uygulama sayısı 11 olmuştu.