MB'den 'TL mevduatına dönüşüm esaslarında değişiklik' açıklaması
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin döviz ve altın cinsinden mevduat ve katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılma hesabı sahiplerine destek sağlanmasına karar vermiştir.
Eklenme : 11 Ocak 2022 19:09
Merkez Bankası'ndan "TL mevduatına dönüşüm esaslarında değişiklik" açıklaması;
TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin döviz ve altın cinsinden mevduat ve katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılma hesabı sahiplerine destek sağlanmasına karar vermiştir.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız