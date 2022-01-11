Diyanet Sen Genel Başkanı istifa etti

Diyanet Sen Başkanlığından yapılan açıklama şu şekildedir:

Genel Başkanımız Sayın Mehmet Ali Güldemir, yaklaşık iki yıldır yürüttüğü Diyanet-Sen Genel Başkanlığı görevinden gördüğü lüzum ve geleceğe dair başka planlamaları nedeniyle istifa etmiştir.

Sayın Genel Başkanın bugüne kadar sendikamıza, başta Diyanet ve Vakıf görevlileri olmak üzere kamu görevlilerine yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyor hayatında başarılar diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.