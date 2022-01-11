Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın görüntüsü

Konyaspor'un 27 yaşındaki başarılı stoperi Ahmet Çalık, Ankara Niğde yolunda trafik kazası geçirdi.

Nikah öncesi nişanlısıyla fotoğraf çektirmek için yola çıkan Ahmet Çalık, Ankara-Niğde yolunda, hızla giderken aracının kontrolünü kaybetti.

Çalık'ın kontrolünü kaybettiği araç, defalarca takla attı. Kazanın gerçekleştiği yerden yaklaşık 600 metre sürüklenen araç, şarampolden aşağı yuvarlandı.

Aracın içinde tek olan Ahmet Çalık, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ahmet Çalık'ın cuma mesajı paylaşımları

Konyaspor'un 27 yaşındaki başarılı stoperi Ahmet Çalık, Ankara Niğde yolunda trafik kazası geçirdi.

Nikah öncesi nişanlısıyla fotoğraf çektirmek için yola çıkan Ahmet Çalık, Ankara-Niğde yolunda, hızla giderken aracının kontrolünü kaybetti.

Çalık'ın kontrolünü kaybettiği araç, defalarca takla attı. Kazanın gerçekleştiği yerden yaklaşık 600 metre sürüklenen araç, şarampolden aşağı yuvarlandı.

Aracın içinde tek olan Ahmet Çalık, olay yerinde hayatını kaybetti.

"ALLAH'TAN GELDİK VE YİNE ALLAH'A DÖNECEĞİZ"

Ahmet Çalık'ın Twitter'da paylaştığı cuma mesajları ortaya çıktı. Çalık tweetlerinde,

"Ömür için hayaller kurarken, ölüm için ne yapmaktayız? Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz. (Bakara suresi 156. ayet) Hayırlı cumalar."

ifadelerini kullanmıştı.

Çalık, ailesinde ve arkadaş çevresinde çok sevilen bir insan olarak anılırken, efendiliğiyle taraftarların gönlünü kazanmıştı.