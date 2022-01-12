İlana tez konusu yazıldı, aday sınava tek başına girecek!

Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından 18 Aralık 2021 tarihinde ilan edilen Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda; "Beslenme ve Diyetetik Lisans ve Yüksek Lisans mezunu olup alanında en az 5 yıl tecrübeli olmak. ONLİNE DİYET VE OBEZİTE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK" şartı aranmıştır.

İlgili üniversitenin çalışma alanı olarak belirttiği "ONLİNE DİYET" konusunda yüksek lisans tezi yazan kişileri Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezinden sorgulattığımızda karşımıza yalnızca ÜÇ isim çıkmaktadır .

Üniversitenin ulusal düzeyde ilan edip sadece üç kişi için açtığı kadronun ön değerlendirme sonuçlarına baktığımızda; ne yazık ki diğer iki adayın başvur(a)maması veya ilanda aranan beş yıllık tecrübe şartını taşımaması nedeniyle "ONLİNE DİYET" konusunda yüksek lisans tezi yazan bir aday 14 Ocak 2022 günü yapılacak giriş sınavında kendi kendisiyle yarışacaktır.

Öğretim görevlisi ilanlarında üniversiteler tarafından son yıllarda kişiye özel şart belirlemek suretiyle kadro ilan etme sorunu giderek büyümektedir. Her şey gözümüzün önünde aleni bir şekilde usulsüzce yapılmasına ve bizim bunları yazılı sınavların öncesinde somut bir şekilde kamuoyunda gündem etmemize rağmen ne üniversiteler ne de denetim görevini yapmakla yetkili kılınmış Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca somut hiçbir adım atılmamaktadır.

Öğretim üyesi kadro ilanlarıyla ilgili Sayıştay'ın bile uyarı yapmak zorunda kaldığı bir düzende öğretim görevlisi gibi çok daha geniş bir katılıma imkan verilmesi gereken personel alımlarında bu tür kayırmacılıkların peşinde koşmanın ilerleyen süreçte hukuki birçok soruna sebep olacağı tartışmasızdır.