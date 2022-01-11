HDP'li eski Siirt, Baykan ve Kurtalan belediye başkanlarına 15 yıla kadar hapis istemi

Terör soruşturması kapsamında görevden alınan HDP'li Siirt, Baykan ve Kurtalan belediye başkanları ile 4 belediye meclis üyesi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz sanıklar eski HDP'li Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık, Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ile belediye meclis üyeleri Peymandara Turhan, Esmer Baran, Özden Gülmez ve Resul Kaçar hakkında hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, terör örgütü PKK/KCK tarafından sözde "Değer ailesi" olarak tanımlanan ve yakınları örgütün dağ kadrosunda bulunan kişilerin söz konusu belediyelerde usulsüz işe alındıkları bildirildi.

2017 yılında Siirt Belediye Başkanlığına yapılan görevlendirmenin ardından kendilerine verilen kamu görevini yerine getirmedikleri gerekçesiyle 99 personelin istifa ettiği ya da işten atıldığı aktarılan iddianamede, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde Işık'ın belediye başkanı olduktan sonra tekrar bu kişilerin işe başlatıldığı belirtildi.

İddianamede, Tillo ilçesi Hatrant köyü kırsalında etkisiz hale getirilen "Ferman Gabar" kod adlı terörist Naif Maral için Siirt Belediyesine ait taziye evinde başsağlığı ziyaretlerinin yapıldığı, belediye tarafından belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanan bir araç ile Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Gümüşhane E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda terör örgütü ile iltisaklı tutukluların ziyaret edildiği bildirildi.

Şüphelilerin belediyeleri "eş başkanlık" sistemine göre yönettiği ifade edilen iddianamede, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Şüphelilerin, Belediyeler Kanununda yer almamasına, Van 3. Bölge İdare Mahkemesinin 'eş başkanlık' uygulamasının hukuka uygun olmadığına karar vermesine ve Danıştay 8. Dairesinin alınan kararı onamasına rağmen verilen belediye başkanlığı görevini 'KCK sözleşmesine' bağlı kalarak başka kişilerle paylaşmıştır. Şüpheliler, terör örgütü PKK/KCK/YPG'nin amaçlarını bilerek, benimseyerek talimatları doğrultusunda hareket etmişlerdir. Şüphelilerin eylemlerinin ideolojik sempati düzeyinde kalmadığı, eylemlerinde süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluğu bulunarak, terör örgütüyle arasında organik bağın kurulduğu anlaşılmaktadır."

- İstenilen ceza

İddianamede, şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

HDP'li Siirt ile Kurtalan ve Baykan belediye başkanları, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında 15 Mayıs 2020'de gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Görevden alınan belediye başkanlarının yerine söz konusu 3 belediyeye görevlendirme yapılmıştı.