Memurun malul aylığında iki kanunda iki farklı uygulama!

2018 yılında engelli memur (4c) olarak atandım. Halen bu statüde çalışmaktayım. İlk sigorta girişim (engelsiz) 2010 senesinde (4a). Malulen emekli olursam tekrar çalışmak istediğimde malullük aylığım kesilir mi?

5510 sayılı Kanuna tabi memur malulen emekli olduktan sonra tekrar çalışabilir mi?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar, malulen emekli olduktan sonra kamu veya özel işyeri fark etmeksizin çalışmaları halinde aylıkları kesilir, ancak bu durum 5434 sayılı Kanuna tabi memurlar için farklıdır.

5434 sayılı Kanuna tabi memurların aylıkları kesilir mi?

5434 sayılı Kanuna tabi malulen emekli olmuş kişiler, ister kamu veya özel sekter işyerlerinde işçi olarak göreve başlasınlar veya esnaf olarak görev yapsınlar malullük aylıkları kesilmemektedir. Ancak, malul olarak emeklilikten sonra yeni bir sağlık kurulu raporu alıp memur statüsünde göreve başladıklarında ise aylıkları kesilmektedir.

5510 sayılı Kanuna tabi memurların aylıkları kesilir mi?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar için durum farklıdır. 5510 sayılı Kanun hükümlerinde malul olarak aylık bağlanmış kişilerin statü fark etmeksizin yeniden çalışmaya başladıklarında malullük aylıkları kesilmektedir. Ayrıca kontrol muayenesi sonucunda malullük durumları da ortadan kalkmışsa aylıkları kesilmektedir.

Yani, yabancı bir ülke mevzuatında çalışmaya başlamaları da dahil olmak üzere Ülkemizde işçi, esnaf, memur statüsünde görev aldıklarında bu aylıkları kesilmektedir.

Sonuç olarak malul olarak aylık bağlandıktan sonra tekrar çalışma kaydınız olduğunda aylıklarınızın kesilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.