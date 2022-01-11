Fatih Terim, Florya'ya veda etti
Galatasaray'da yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim, futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla vedalaştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Ocak 2022 14:42
Sarı-kırmızılı kulüpte dün yolların ayrıldığı açıklanan tecrübeli teknik adam, saat 14.00'te Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi. Antrenman öncesi futbolcular ve çalışanlarla vedalaşan Terim, ailesiyle tesislerden ayrıldı.
Terim, ayrılmadan önce sabah erken saatlerden itibaren kendisi için tesislerin önünde bekleyen taraftarları selamladı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız