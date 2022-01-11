Kar Balkanlar'dan girdi, Edirne'de beklenen kar yağışı başladı

Meteoroloji'nin günlerdir uyarılarda bulunduğu Edirne'de kar yağışı etkili olmaya başladı. Kentte dün 13 derece olan hava sıcaklığı da bugün sabah saatlerinde 3 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın hissedildiği kentte, akşam saatlerinde kar yağışının daha da etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji tahminlerine göre kar yağışının akşam ve gece saatlerinde Edirne genelinde, Kırklareli'nin kuzey ve batısında ve Malkara çevrelerinde etkili olacağı, Trakya Bölgesi'nin Çarşamba sabahına beyaz örtüyle uyanacağı öngörülüyor.

"Edirneli vatandaşlar mutlu"

Kar yağışının sağlık ve temizlik olduğunu söyleyen Edirneli vatandaş Metin Gura, çiftçilik açısında da kar yağışının çok önemli olduğuna değindi.

Bir başka vatandaş Zekai Abacıoğlu, kar yağışının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Kar yağışının velinimet olduğunu ifade eden Salih İpek, çiftçilerin ayrı bir mutluluk duyduğuna değindi.

"Kara hasret kaldık"

Kara hasret kaldıklarını ve görünce çok mutlu olduklarını söyleyen Mukadder Umut, "Kaç sene oldu kim bilir anımsayamıyorum. Çok mutlu oldum. Kar bizi çok sevindirdi. Yağması mikropları öldürür belki de kurtuluruz artık" dedi.