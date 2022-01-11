Aleyna Tilki'nin sevgilisi Uzi'nin konserine narkotik baskını
Şarkıcı Aleyna Tilki ile yaşadığı aşkla gündem olan rap şarkıcısı Uzi'nin Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserini narkotik ekipleri bastı. Konseri dinlemeye gelen bir kişinin 'uyuşturucuya özendiriyor' ihbarı üzerine konsere giden ekipler, Uzi'nin bilgisine başvurdu. Şarkıcı hakkında herhangi bir adli işlem yapılmadığı öğrenildi.
Aleyna Tilki ile yaşadığı aşkla son günlerde sık sık gündem olan Uzi olarak bilinen rap şarkıcısı Utku Cihan Yalçınkaya, pazar gecesi Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verdi.
Ünlü popçu Aleyna Tilki'nin de en önden izlediği konser sırasında uyuşturucu
maddeden bahsettiği iddia edilen şarkıcıyı dinlemeye gelen bir hayranı polisi
arayarak, şarkıcının uyuşturucu maddeye özendirdiği yönünde ihbarda bulundu.
İhbarın ardından İstanbul Narkotik Şube ile Kadıköy İlçe Emniyet müdürlüklerine
bağlı ekipler, konser alanına gitti. Konserin bitmesini bekleyen ekipler, konser
sonrası kulisine giden Uzi'nin bilgisine başvurdu. Ekiplerin şarkıcıya herhangi
bir adli işlem yapmadığı öğrenildi. Şarkıcı Uzi ise sosyal medya hesabından
konser anlarına ait fotoğrafları paylaşarak 'Çıkan saçma sapan magazin haberlerine
aldırış etmeyin, karalama çalışmaları' açıklamasında bulundu.