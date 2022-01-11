Rekabet Kurumu, zincir marketlerin yazışmalarını yayınlayacak

Rekabet Kurumu tarafından "Ödeme Hizmetlerinde Finansal Teknolojiler Paneli" düzenlendi.

Panele Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan ve davetliler katıldı.

Burada konuşma Yapan Küle, finans sektöründe tüketicilerin, dijital kanallar üzerinden deneyimledikleri ürün ve hizmetler ile ihtiyaçlarını çok daha hızlı ve kolay giderme imkanına kavuştuğunu belirtti.

Küle, "Genelde finans sektörü, özelde ise ödeme hizmetlerinde gözlemlenen teknoloji odaklı dönüşüm, bir taraftan tüketiciler için ürün ve hizmet çeşitliliğinin artmasını sağlarken diğer taraftan yeni oyuncuların pazarda kendine yer edinmesine kapı aralamaktadır." dedi. Küle, Bu durumun, finansal piyasaların ve ödeme hizmetlerinin yerleşik hizmet sağlayıcıları ile pazardaki yeni oyuncular arasında bir rekabet ortamı doğurduğunu ve artan rekabete bağlı olarak ilgili pazarlarda daha yenilikçi iş modellerinin geliştirilmesi sürecinin hız kazandığını söyledi.

"Rehber olacak yaklaşımlar ortaya kondu"

Türkiye'deki duruma bakıldığında özellikle son yıllarda derinlik kazanan finansal teknoloji (fintek) ekosisteminin oluşmaya başladığının görüldüğünü ifade eden Küle, şöyle devam etti:

"Ödeme hizmetleri alanında başta 6493 sayılı kanun olmak üzere sektördeki yeni oyuncuları ve yeni iş akışlarını konu edinen düzenlemeler, bu alana ilişkin standartların oluşmasına hizmet etmektedir. Ayrıca konuya ilişkin daha detaylı hükümler içeren alt düzenlemelerinin sayısının hızla arttığı ve başta açık bankacılık olmak üzere fintek alanında sektörün gelişimine ivme kazandıracak altyapıların oluşturulmaya başlandığı söylenebilecektir. Gelişmelere paralel olarak Rekabet Kurumu'nun ödeme hizmetleri alanında yürüttüğü incelemeler de artış eğilimine girmiştir. Menfi tespit/muafiyet ya da soruşturma süreçleri üzerinden Rekabet Kurulu'nun bu alana ilişkin verdiği kararlar ile konuya ilişkin sektör oyuncularına rehber olabilecek yaklaşımlar ortaya konmuştur."

"Tüm yazışmaları gerekçeli kararda görebileceksiniz"

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Küle, 5 perakende zincirine ve 1 tedarik şirketine kesilen 2,7 milyar liralık cezanın gerekçeli kararıyla ilgili konuştu.

Gerekçeli kararın önümüzdeki hafta başı internet sitelerinden yayımlanmış olacağını söyleyen Küle, şunları söyledi:

"Yaklaşık 2,7 milyar liralık bir idari para cezası vermiştik, Rekabet Kurumu olarak. Bu karara gerekçe teşkil eden tüm delilleri, yapmış olduğumuz çalışmaları ve alınan karardaki delil niteliği taşıyan tüm yazışmaları, iletişimi, koordinasyonu gerekçeli kararda görebileceksiniz. Cezanın nedenini, tedarikçiler aracılığı ile zincir marketler arasındaki fiyat geçişlerini birlikte sağlamak olarak özetleyebiliriz."