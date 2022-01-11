TFF transfer dönemi harcama limitlerini açıkladı

TFF'ye bağlı Kulüp Lisans Kurulu, 2021-2022 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.

Süper Lig kulüplerinin ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında Ek XII/G fıkrasınca belirlenen Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı: