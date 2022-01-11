Memur ve emekliye ek zam teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, memur ve emekliye ek zammı da içeren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı KHK'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Salgın ve kuraklığın tarım sektörünü olumsuz etkilediğini dile getiren Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetlerinin, başından itibaren tarıma özel bir önem verdiğini ve her türlü desteği sağladığını söyledi.

Yılmaz, çiftçilerin borçlarının yeniden yapılandırıldığını, tarımsal desteklerin üzerindeki vergilerin kaldırıldığını anlattı. Tarım sektörüne Ziraat Bankası ve diğer kanallarla daha ucuza finansman kullanımına destek sağlandığını dile getiren Yılmaz, "Son dönemlerde gübre başta olmak üzere girdi fiyatlarındaki artışın elbette farkındayız. Bu konuda Tarım Bakanlığımız, hükümetimiz çalışmalar yapıyor. Ülkemizin ve hükümetimizin imkanları çerçevesinde her türlü desteği vermeye hazırız." diye konuştu.

Tüm dünyada gıda fiyatlarının arttığı bir dönem yaşandığına dikkati çeken Yılmaz, tarımı stratejik bir sektör olarak gördüklerini ve bu yönde desteklediklerini de ifade etti. Yılmaz, "Tarım hiçbir zaman modası geçmeyecek bir sektördür." değerlendirmesinde bulundu.

Cevdet Yılmaz, teklifle emekli maaşlarında alt limitin 1500 liradan 2500 liraya çıkarıldığını da belirterek, "Genel artışların oldukça üzerinde bir artış. Yeterli mi? Elbette bunu tartışmıyoruz ama bu bir alt limit. Alt limiti 1500 liradan 2500 liraya çıkarmak takdir edersiniz ki olumlu yönde atılmış önemli bir adımdır. Düzenleme, 1 milyon 265 bin insanımızı ilgilendiriyor ve yıllık maliyeti 3,5 milyar lira civarında olacak." dedi.

- "Daha fazla finansın ülkemize gelmesi, ülkemizin lehinedir"

Komisyon Başkanı Yılmaz, teklifte yer alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) yönelik düzenlemenin, Banka'nın kendi varlıklarına ilişkin olmadığını söyledi. Söz konusu düzenlemenin, başka ülke merkez bankalarının TCMB nezdinde açtığı hesaplara ilişkin güvenceyi oluşturduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bu, son dönemlerde ülkemize yönelik artan taleplerin bir sonucudur. Türkiye, eskiden böyle düzenlemelerle karşı karşıya kalmıyordu çünkü böyle bir talep söz konusu değildi. Son dönemlerde daha fazla talebin oluşması, böyle bir düzenlemeyi tetiklemiştir. Bu son günlerin de meselesi değildir, geçen yaz aylarında Meclisimiz'e gelmiş bir taleptir. Bir süre bunu yapamadık, şimdi bu düzenleme çerçevesinde gerçekleştiriyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin, finans merkezi olma hedefi bulunduğunu anımsatan Yılmaz, "Daha fazla finansın ülkemize gelmesi, ülkemizin lehinedir. Devletler arası bir ilişki söz konusudur, bunun kötüye kullanımı söz konusu olmayacaktır. Ülkemize fayda sağlayacaktır. Merkez Bankamızın itibarı olmasa, böyle taleplerle zaten karşı karşıya kalmazdık." değerlendirmesinde bulundu.

Cevdet Yılmaz, kanun teklifindeki BES'e yönelik düzenlemeleri sıralayarak, şunları kaydetti:

"'Üst gelir grupları faydalanıyor.' diye bazı eleştiriler oldu. Gönüllü BES'te asgari ücretin iki katına kadar geliri olanların oranı yüzde 62. Otomatik katılım sisteminde asgari ücretin iki katına kadar geliri olanların oranı yüzde 93. Bu mekanizma, üst gelir gruplarını değil, tüm toplumu ilgilendiriyor. BES gibi mekanizmalarla tasarrufları artırdığımızda bu makro istikrarımıza da katkıda bulunacak. Cari açığın özünde şu var; yaptığınız yatırımlardan daha az iç tasarrufunuz olunca bu farkı dış tasarruflarla, dış borçlanmalarla karşılamak durumunda kalıyoruz. İşte bu tür enstrümanları güçlendirdikçe, yurt içi tasarruflarımızı artırdıkça dış tasarruflara ihtiyacımız daha azalacak, makro istikrarımız güçlenecek, cari açığımız da azalacaktır. BES'teki bu düzenlemeler gibi önümüzdeki süreçte yeni ekonomi politikalarımızın bir gereği olarak yeni tasarruf imkanları ve enstrümanlarını geliştirme kararlılığımız var."

Yılmaz, BOTAŞ ve doğal gaz ısınma desteklerine ilişkin düzenlemelere de işaret ederek, teklifin yasalaşmasıyla, bir taraftan yoksullukla mücadeleye yönelik önemli bir adım atılmış olacağını, diğer taraftan doğal gazda tasarruf ve çevresel politikalara destek sağlanacağını dile getirdi.

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, teklifin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerinde olmaması üzerine Erdoğmuş, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.