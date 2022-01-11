Bakan Yanık: Arkadaşlar güldük, eğlendik ama bu şaka değil

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya gelmişti. Bakan Yanık, bir konuda çok muzdarip olduklarını belirterek Bakanlığın isminin doğru kullanımı ile ilgili basın mensuplarından destek istemişti.

Bakan Yanık'ın bu isteğini memurlar.net olarak 'Bakan Derya Yanık: Allah aşkına bize destek olun' başlığı ile haberleştirmiştik.

Bakan Yanık, bu haberimizi alıntılayarak sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımında; 'Arkadaşlar güldük, eğlendik ama bu şaka değil' ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık'ın o paylaşımı;