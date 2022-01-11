Amasya'da köprüden düşen otomobildeki 2 kişi öldü
Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Ocak 2022 20:31
Duran Yıldız (74) idaresindeki 57 AD 048 plakalı otomobil, Boroboy köyü mevkisinde köprüden dere yatağına düştü.
Kazada, sürücü ile eşi Halise Yıldız (72) yaşamını yitirdi, Hanife Nur (14) ve Çınar Koçak (10) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız