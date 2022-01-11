Bakan Karaismailoğlu yanıtladı: Yılbaşı gecesi Osmangazi Köprüsü neden kapatıldı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu özel bir haber kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

KILIÇDAROĞLU YARGIDA HESAP VERECEK

Bizim bir hayat felsefemiz var. Orada ailemize, milletimize bir sorumluluğumuz var. Helali haramı hayatımızda yaşarız. Yaşam mücadelemiz de onun için. O yüzden böyle bir iftira karşısında en üst perdeden cevap vermemiz gerekiyordu. Biz de onun karşılığını verdik. Böyle altı boş alan uydurma kağıt üzerinden, devletin bakanına, bu memleket için hayırlı bir evlat olma felsefesinden başka bir felsefesi olmayan bir kişinin, böyle bir iftira attığınız da tabi ki en üst perdeden cevap vereceğiz. Sonuçta bu iş mahkemelik olmuştur. Yargıya hesabını vereceklerdir. Elindeki uydurma kağıdı eline kim verdiyse onu da araştırması gerekir. Çünkü parti içi bir çekişme de olabilir aslında.

HAYATIM MÜCADELEYLE GEÇTİ

Ben 24 yıl İBB'de çalıştım. Üniversitede yeni mezun bir mühendis olarak başladım. Bütün basamakları tecrübe edinerek kazandım. Vizyonumuzu orada kazandın. Yani oradaki bilgi-birikimimi Türkiye için harcamaya çalışıyoruz. O yüzden büyük bir emek var. Hayatım büyük mücadelelerle geçti. Aynı programda "Türkiye'de demokrasi yok" diyor. Bu kadar muhalefetin yalan konuştuğu demokratik bir ülke gösterebilir misiniz. Gazetelerinde aynı şekilde, dillerinde aynı şekilde. Ortaya bir yalan atıyorlar. Yüzlerce kez yanıtlıyorsunuz görmüyorlar. Bu şekilde ispatlandı. İnşallah bundan sonra ayaklarını denk alırlar. Gazetelerinde tekzip yayınlamaktan bıkmadılar. Bu kadar yüzsüzler..

METRO ÇALIŞMALARI

Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, haziran ayında tamamlanacak. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin metrosunu 18 ayda bitirip vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bakın bir rekordur.

Kazlıçeşme-Sirkeci raylı sistem hattını projelendirdik. Sirkeci Garını yeniden hayata kazandıracağız. Özel bir tren dizayn ediyoruz buraya..

'METRO İNŞAATINA HAFRİYAT' İDDİASI

Bu hat devam ediyor. Yenidoğan hastane kısmı maalesef şaftları açılmıştı. Tünel imalatları başlamıştı hepsi durduruldu. Durdurulduğu yetmiyor hangi akıldır ziyandır gelip üzerine hafriyat döküyorlar..

YILBAŞI GECESİ OSMANGAZİ NEDEN KAPATILDI?

Biz vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak için buradayız. Bunu duyunca çıldırdık. Bütün vatandaşlarımızı tek tek aradık özür diledik. Firmaya çok ciddi bir ceza kesildi. O gece mağduriyet yaşayanlar vatandaşların paraları iade edildi.

HIZLI VE YÜKSEK HIZLI TREN PROJELERİ

Konya-Karaman Hattı Akdeniz'e uzanacak. Mersin'e ve ardından da Gaziantep'e gidilecek. Sivas ile ilgili proje yıl sonu bitecek.

KANAL İSTANBUL NEDEN YAPILIYOR?

Türkiye dünyanın merkezinde 67 ülkeye yaklaşık 4 trilyon dolar bir ticaret hacmine sahip 4 saatlik uçuşla 67 ülkenin ulaşabileceği bir yerde. Lojistik koridorların tam ortasında. Bugün 12 milyar ton dünyadaki ticaret hacmi. Bunun 2035 yılında 25 milyar tona çıkması hedefleniyor. Tüm otoriteler bunu söylüyor. Asya'daki büyük hareketlilik Afrika'ya kaymaya başladı. Buzulların erimesiyle Rusya ve Sibirya'da hareketlilik var. Batı Avrupa'da önemli hareket var ihtiyaçlarını İstanbul Boğazından karşılıyor.

Karadeniz'e komşu olan tüm ülkeler bu lojistik hareketlere hazırlanıyor. Limanlarına yatırım yapıyorlar. Çünkü geleceği düşündükleri için. Biz de planlarımızı buna göre yapıyoruz.

Şu anda İstanbul Boğazı'nda 40 bin gemi geçiyor ama güvenli geçiş için 25 bin gemidir. 15 bin fazlası var. Marmara Denizi'ndeki bekleme süreleri günler alıyor. 25 bine düşürürsek, günler haftalar uzayacak. Bunların bulundukları yerde verdikleri çevre kirliliği egzoz salınımı, suyun ısınması... Bunlar çok büyük etmen.

Geçmişte yaşanan çok büyük kazalar var. Yanan gemiler var, 1 ay sürdü onun yangını. Yalılara çarpan gemiler... Yazın balıkçı gemisine çarptılar. Bunlar için tedbir almamız lazım. Burası rahatladığı zaman bu 40 bin 2050 yılına geldiğimizde 78 bin gemiye çıkacak. Bu kadar geminin İstanbul Boğazından geçmesi mümkün değildir. O yüzden bu lojistik hareketlere yön vermek, küresel bir lider olmak için bizim alternatif bir suyoluna ihtiyacımız vardı. Alternatif su yolu için Kanal İstanbul projelendirildi.

İSTANBUL HAVALİMANINDA GARANTİ EDİLEN YOLCU SAYISINI GEÇTİK

Ekonomik değeri eksi olan bir alan. Buraya devletin kasasından bir kuruş çıkmadan 10 milyar euroluk bir yatırım yapıyorsunuz buraya. Bu devlet aklı ile üretilmiş uzun soluklu planlamanın sonucu. İşletme süreci boyunca 22 milyar euro devlete gelir gelecek. Şu anda 200 bine yakın kişi istihdam ediliyor. Atatürk Havalimanından 160 milyon dolar alıyorduk yıllık. Buradan 1 milyar dolar alacağız ortalama. Buraya garanti edilen yolcu sayısını geçtiğimiz için 22 milyon euro devlete gelir gelmişti. Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü yolcu hareketliliğinde. Dünyanın transit merkezi oldu burası. Garanti edilen yolcu sayısını da geçtik.

"UZAYDA KENDİ UYDUSU İLE TEMSİL EDİLEN 10 ÜLKEDEN BİRİ OLACAĞIZ"

2021 başında 5 A'yı gönderdik. Yörüngesine yerleşti. Bunlar yeni nesil uydular. Ticari uydular bunlar bir de, bu hizmeti satıyorsunuz. 2021 sonuna doğru da TÜRKSAT 5 B uydumuzu fırlattık. Karasal olarak ulaşamadığımız yerlere de önemli derecede haberleşme hizmeti verecek. Bunlar çok kıymetli işler, hayal edilemeyecek işler. TÜRKSAT 6A uydusu. En büyük özelliği yerli ve milli olması. Biz 2023'te onu uzaya fırlattığımızda uzayda kendi uydusu ile temsil edilen 10 ülkeden biri olacağız.

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