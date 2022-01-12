Erdoğan'dan HDP'li Semra Güzel talimatı: Ne gerekiyorsa yapın!

CumhurbaşkanıTayyip Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in fezlekesiyle ilgili partisinin grup başkanvekillerine, "Bu işi hızlıca çözün, bir an önce bitirin. Ne gerekiyorsa yapın" talimatı verdi. Talimatın ardından Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon'un bu hafta toplanması için planlama yapıldığı öğrenildi.

Erdoğan'ın, önceki gün düzenlenen MYK toplantısında Güzel'in fezlekesiyle ilgili grup başkanvekillerinin bilgi verdiği belirtildi. Buna göre, Erdoğan'ın imzasının ardından Fezleke Meclis'e sunulacak. Karma Komisyon'un HDP'li Güzel ile ilgili dosyaları öne alarak, dokunulmazlığın kaldırılması için süreci hızlandırması planlanıyor.

2 ay içerisinde karar çıkar

Komisyon toplanınca Güzel ile ilgili aynı kapsamdaki dosyaların birleştirilerek ele alınacağı belirtiliyor. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından, Karma Komisyon'un milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair raporu, Meclis Genel Kurulu'nda oylamaya sunulacak. Kurmaylar, "Bunu öne alacağız. Sürecin 2 ay içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz" dedi. Fezleke, Adalet Bakanlığı tarafından TBMM'ye sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

İki asker ile bir korucuyu şehit etmiş!

HDP'li Milletvekili Semra Güzel'in "Sözlüydük" dediği PKK'lı terörist Volkan Bora'nın, 2 asker ile 1 güvenlik koruyucusunun şehit olduğu saldırının faillerinden olduğu belirtildi. 29 Nisan 2017 tarihinde, Adıyaman kırsalında TSK'nın hava unsurlarınca PKK'lı teröristlerin kullanıldığı tespit edilen sığınak ve mağaralar vuruldu. Operasyonda, aralarında Volkan Bora'nın da bulunduğu 'yeşil' ve 'gri' kategoride aranan 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Skandal fotoğraflar teröristin telefonundan çıktı

Cep telefonundan Güzel ile fotoğrafları çıkan Bora'nın da aralarında olduğu 8 teröristin, 20 Temmuz 2015'te Adıyaman'da Uzman Onbaşı Müsellim Ünal'ın şehit edilip, 2 askerin de yaralandığı, 24 Haziran 2016'da Boğazözü köyü kırsalında Jandarma Er Mücahit Şimşek'in şehit edildiği ve 9 Eylül 2016'da Bahçe mezrasında güvenlik korucusu Yusuf Sönmez'in şehit edildiği saldırıların failleri oldukları saptandı.