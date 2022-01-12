Meslek liselerine transfer akını: Mezunların iş kaygısı yok

İstihdam avantajı farklı liselerden mesleki eğitime kayışı hızlandırırken eleman arayan iş dünyası da endüstri meslek liselerinin kapısını aşındırıyor.

255 organize sanayi bölgesi ile eşleştirilen okuldan biri olan OSTİM Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kapılarını Yeni Şafak'a açtı.

İŞ GARANTİLİ LİSE

926 öğrencinin eğitim gördüğü lise, farklı okul türlerinden de öğrenciyi saflarına katmış. Bunlardan biri Anadolu lisesinden gelen Mustafa Biçici. Anadolu liseleri veya diğer liselerden mezun olan öğrencilerin üniversite eğitim almadan kolay kolay meslek sahibi olamayacağını düşündüğü için teknik liseyi tercih ettiğini ifade eden Biçici, "Lise öğrenimimi bitirdikten sonra üniversiteyi kazanamasam dahi kolayca meslek sahibi olabileceğimi bildiğim için buraya geldim" diye niye meslek eğitimini tercih ettiğini anlattı.

GÜZEL SANATLARDAN MESLEK LİSESİNE GEÇTİ

Güzel sanatlar lisesinden, mesleki liseye geçen Baran Baran ise "Resmi bir hobi edinmek istediğim için bu okula geldim, çünkü bir malzemeyi tasarlamak, bir malzemeden yeni şekiller, materyaller elde etmeyi de bir sanat olarak görüyorum. Hem kendi hobilerimi gerçekleştireceğim için hem de meslek sahibi olacağımı düşünerek bu okula geldim" açıklamasında bulundu.

MÜHENDİSLİĞİN YOLU BURADAN GEÇİYOR

Okul Müdürü Tuncay Uçar, derslerin yüzde 60'nın genel bilgi yüzde 40'nın uygulama olduğuna dikkat çekti. Öğrencilerin ağırlıklı olarak sanayiye hazırlandığını ifade eden Uçar, üniversitelerde mühendislik eğitimi alacak kişilerin teknik lise seçmesi gerektiğini belirtti. Uçar, "Okulumuza transfer olan birçok öğrenci var. Meslek lisesinden çıkan mühendislik öğrencileri daha çok uygulama dersi aldığı için elleri daha çabuk alışır ve okullara daha çabuk adapte olur. Eline hiç lehim almamış öğrenci ile lise hayatını lehimle geçiren bir öğrencinin bir olmasını kimse bekleyemez" ifadelerini kullandı.

SANAYİCİDEN YOĞUN TALEP

Makine, metal ve elektrik elektronik alanında yılda 400'den fazla mezun verdiklerini belirten Uçar, "Sadece bu üç alan için sanayi işletmeleri beni arayarak 900 kadar yetiştirilecek eleman istiyor. 400 mezunumuzdan isteyenlerin tamamını iş sahibi yapabilme potansiyeline sahibiz. İşletmelerin talep ettiği yetiştirilecek elemanları, bizim mezunlarımız karşılamadığı takdirde diğer okulları arayıp üniversite hayatına devam etmek istemeyen öğrenciler varsa bize yönlendirin istihdam sağlayalım diyerek iş sahibi yapıyoruz. Buradan mezun olanın iş kaygısı yok" dedi.