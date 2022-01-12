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Bağ-Kur prim borçluları da ücretsiz sağlık hizmetinden faydalanacak

Genel Sağlık Sigortası ve Bağ- Kur borcu olan vatandaşlar 2022 sonuna kadar ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanabilecek. Prim borcu bulunan Bağ-Kur'lular ile GSS prim borcu olanlar Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerine gidebilecek. Ücretsiz sağlık hizmeti hakkından borçlu vatandaşın bakmakla yükümlü olduğu kişiler de yararlanacak. Düzenlemeden GSS kapsamındaki yaklaşık 3-4 milyon kişinin faydalanması bekleniyor.<

Kaynak : Sabah
Eklenme : 12 Ocak 2022 08:17
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Bağ-Kur prim borçluları da ücretsiz sağlık hizmetinden faydalanacak

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanlar, Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerine gidebilecek. Düzenlemeden 4 milyon kişi faydalanacak

DÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Prim borcu bulunanların sağlık hizmeti almasına ilişkin verilen süre 31 Aralık 2021'de doldu. Ücretsiz sağlık hizmetine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı dün itibarıyla yürürlüğe girdi. Karara göre, GSS sistemi kapsamında olup prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak vatandaşlara ve bakmakla yükümlü yakınlarına, Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastanelerinde) yılsonuna kadar sağlık hizmeti verilecek.

Söz konusu kararla ilgili ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, döner sermaye ödemeleri ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Sağlık Bakanlığı yetkili olacak. Ocak 2012'de yürürlüğe giren GSS'de borcu çıkan vatandaşların iki seçeneği bulunuyor.

Gelir testinde ailenin kişi başına düşen geliri net asgari ücretin üçte birinden az ise sağlık primi ödemeyecek. Bu durumda prim ödemeden devlet hastanelerinden yararlanabilecek. Diğer bir seçenek de gelir testine girmeyenler her ay 150 lira ödeyerek sağlık hizmetinden yararlanabilir. Bir yandan primini ödeyenlerin sayısı artarken, diğer yandan primsiz sağlık hizmeti alma talebinde bulunanların sayısı azalıyor.

ÖDENEKLER ARTTI

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2022 yılında uygulanacak olan prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile geçici iş görmezlik ödeneği, emzirme ödeneği ve cenaze ödeneği tutarlarını açıklandı. Emzirme ödeneği, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe veriliyor.

2021'de 232 lira olan emzirme ödeneği, 2022'de 316 lira oldu. Kişilerin emzirme ödeneğinden faydalanabilmesi için, 4A'lı (SSK) çalışanları için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları priminin yatmış olması gerekiyor.

4B'li (Bağ-Kur) çalışanları için ise doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları priminin yatmış olması ve prim borcunun olmaması gerekiyor.

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