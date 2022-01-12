Metal işçileri ile anlaşma sağlandı, toplamda yüzde 57,44 zam

Polis aracını kaçırıp bir polisi yaralamıştı...Zanlı yakalandı
Polis aracını kaçırıp bir polisi yaralamıştı...Zanlı yakalandı
22 Sigorta şirketinden aynı anda taşıt sigortası teklifi
22 Sigorta şirketinden aynı anda taşıt sigortası teklifi
Polislik sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 7 kişiye FETÖ'den gözaltı
Polislik sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 7 kişiye FETÖ'den gözaltı
Turkovac Faz 3 sonuçları açıklanıyor
Turkovac Faz 3 sonuçları açıklanıyor
EPDK şikayetler üzerine aralık faturalarını inceleyecek
EPDK şikayetler üzerine aralık faturalarını inceleyecek
BES'in cazibesini artıracak 5 değişiklik
BES'in cazibesini artıracak 5 değişiklik
Bağ-Kur prim borçluları da ücretsiz sağlık hizmetinden faydalanacak
Bağ-Kur prim borçluları da ücretsiz sağlık hizmetinden faydalanacak
Özel okullarda zam oranı belli oldu
Özel okullarda zam oranı belli oldu
5 üniversite 287 personel almak için ilana çıktı
5 üniversite 287 personel almak için ilana çıktı
Emekli öğretmenlere 884 liralık zam
Emekli öğretmenlere 884 liralık zam
Memurlardan alınacak asgari yemek parası tutarları belli oldu
Memurlardan alınacak asgari yemek parası tutarları belli oldu
Bakan Yanık: Arkadaşlar güldük, eğlendik ama bu şaka değil
Bakan Yanık: Arkadaşlar güldük, eğlendik ama bu şaka değil
80 yaşındaki hastanın evine sedyeyle taşınmasına inceleme
80 yaşındaki hastanın evine sedyeyle taşınmasına inceleme
Memur ve emekliye ek zam teklifi TBMM Genel Kurulu'nda
Memur ve emekliye ek zam teklifi TBMM Genel Kurulu'nda
Avukat Dilara Yıldız'ı öldüren eski nişanlısı tutuklandı
Avukat Dilara Yıldız'ı öldüren eski nişanlısı tutuklandı
Bakanlıktan TL'ye dönüşümün desteklenmesi için yeni adım
Bakanlıktan TL'ye dönüşümün desteklenmesi için yeni adım
POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı
POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı
LPG'ye 29 kuruş zam yapıldı
LPG'ye 29 kuruş zam yapıldı
Vaka sayıları 74 bini geçti
Vaka sayıları 74 bini geçti
Akdeniz'de 6.4 büyüklüğündeki depremin ürkütücü sesi kaydedildi
Akdeniz'de 6.4 büyüklüğündeki depremin ürkütücü sesi kaydedildi
Soğuk ve yağışlı hava geliyor
Soğuk ve yağışlı hava geliyor
Parayla tez yazdırıyorlar... Fiyatlar sayfa başı ortalama 50 TL
Parayla tez yazdırıyorlar... Fiyatlar sayfa başı ortalama 50 TL
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor
Sürücü adaylarını sınavsız başarılı sayan öğretmen hakkında emsal karar
Sürücü adaylarını sınavsız başarılı sayan öğretmen hakkında emsal karar
Milli Futbolcu Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı
Milli Futbolcu Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı
Rekabet Kurumu, zincir marketlerin yazışmalarını yayınlayacak
Rekabet Kurumu, zincir marketlerin yazışmalarını yayınlayacak
Yedi yıldır memurların doğum yardımı tutarı artırılmıyor
Yedi yıldır memurların doğum yardımı tutarı artırılmıyor
HDP'li Güzel'in 'sözlüm' dediği terörist, 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmiş
HDP'li Güzel'in 'sözlüm' dediği terörist, 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmiş
2022 yılı için emzirme ve cenaze ödeneği tutarları belli oldu
2022 yılı için emzirme ve cenaze ödeneği tutarları belli oldu
Soylu: Karayılan canını alacağız senin, bilesin!
Soylu: Karayılan canını alacağız senin, bilesin!
Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel'e 'FETÖ'den hapis
Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel'e 'FETÖ'den hapis
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Metal işçileri ile anlaşma sağlandı, toplamda yüzde 57,44 zam

Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. İşçi maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 27.44, ikinci 6 ay için yüzde 30 olmak üzere toplam yüzde 57.44 zam yapıldı.

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 12 Ocak 2022 08:27
Yazdır
Metal işçileri ile anlaşma sağlandı, toplamda yüzde 57,44 zam

Türk Metal Sendikası ile işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası arasında geçen yıl eylül ayında başlayan görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle Türk Metal Sendikası grev kararı almıştı.

Taraflar 10 Ocak'ta tekrar görüşmelere başlamıştı. Bu sabaha karşı 02.30 itibarıyla anlaşma sağlandı.

130 bin işçiyi ilgilendiren, özel sektörün en büyük toplu sözleşmesiyle işçi maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 27.44 zam yapıldı. İkinci 6 ayda herkesin saat ücretine yüzde 30 oranında zam yapılacak.

KURBAN BAYRAMI YARDIM ORANI YÜZDE 75 ARTIRILDI

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

- Toplu Sözleşme müzakerelerinde 12 Ocak 2022 Çarşamba sabaha karşı 02:30'da başarıyla sonuçlanmıştır. MESS ücret ortalamasına yıllık %65,67 oranında zam alınmıştır.

- Bunun açılımı şöyledir: İlk 6 ayda herkesin saat ücretine %10, bunun üzerine 3 lira 70 kuruş seyyanen zam alınmıştı. Bunun karşılığı %27,44 tür.

- İkinci 6. ayda herkesin saat ücretine %30 oranında zam yapılacaktır. Bu oran enflasyon korumalıdır.

- Sosyal haklar: 1. yıla %35 artış sağlanmıştır. Kurban Bayramı yardımı 1. yıl için bütün gruplara %75 oranında arttırılmıştır. İlki bu Ocak ayında olmak üzere herkese net 400 TL'lik erzak çeki, 2023 ocak ayında yine net 400 TL'lik erzak çeki verilecektir.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, anlaşmayla sonuçlanan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili, "Bu anlaşmayla istihdam, çalışma barışı ve sektörün rekabet gücü korundu." ifadesini kullandı.

Akkol, yazılı açıklamasında, metali hayata dönüştüren ve ekonominin her alanına değer katan çalışma arkadaşlarının bugünü ve yarını için var güçleriyle çalıştıklarını, amaçlarının metal sanayisinin büyümesini ve gelişmesini sağlamak olduğunu bildirdi.

MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi süreci boyunca metal sektörünün Türkiye sanayisinde oynadığı kritik rolü göz önünde bulundurarak uzlaşma için yapıcı adımlar attıklarını vurgulayan Akkol, şunları kaydetti:

"Yeni nesil sendikacılık anlayışımızla, metal sektörünün çalışma hayatında öncülük ettiğimiz büyük değişimi ve iyileşmeyi daha da ileriye taşımak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Ülkemiz ekonomisi ve ihracatı açısından büyük önem taşıyan sektörümüzde varılan bu anlaşmayla istihdam, çalışma barışı ve sektörün rekabet gücü korundu. Yeni dönemin toplu iş sözleşmesinin çalışma arkadaşlarımız, üye iş yerlerimiz, metal sektörü ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz."

- "İlk 6 ay ortalama yüzde 27,4 artış gerçekleşecek"

KAPAT [X]

Akkol, Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikalarıyla imzaladıkları sözleşmenin çalışma arkadaşlarına birçok imkan getirdiğine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"İlk 6 ay için sosyal yardımlarla ortalama yüzde 27,4 artış gerçekleşecek. Ücretlere, takip eden ikinci 6 ayda enflasyon oranında zam yapılacak. İlave olarak, MESS üye iş yerlerindeki çalışanların, Çalışan Avantaj Programı MESST kartlarına, 2 yıllık sözleşme döneminde toplamda 800 lira net yükleme yapılacak. Çalışanların özel hastanelerde ameliyat dahil kapsamlı tedavi olmasına olanak sağlayan MESS tarafından sağlanan tamamlayıcı sağlık sigortası bu dönem de devam edecek. MESS üyesi iş yerlerinde çalışanlar yılda 4 maaş tutarında ikramiye alıyor. İkramiye dışında bayram, yakacak, yıllık izin yardımları da veriliyor. Öğrenim, evlenme, yemek, ulaşım gibi sosyal yardımlarla çalışanları daima destekleniyor."

- "MESS işçisi, ayrıcalıklı olmaya devam edecek"

Çalışanlarının sürdürülebilir refahının sağlanması için grup toplu iş sözleşmesi süreçlerinin büyük hassasiyetle yürütüldüğünü belirten Akkol, şu ifadeleri kullandı:

"Süreci hem işverenlerimiz hem de işçi arkadaşlarımız için en iyi şekilde tamamladık. Çalışma hayatına 'Ben değil biz' anlayışıyla yaklaşmaya devam edeceğiz. MESS işçisi, gerek gelir seviyesi ve sosyal hakları gerekse iş güvencesi bakımından ülkemizde her zaman örnek teşkil etmiştir. Çalışma arkadaşlarımıza yönelik sektörde bir ilk olan tamamlayıcı sağlık sigortası, yine çalışanlarımızın lisede öğrenim gören çocukları için Türkiye'nin kendi alanındaki en büyük burs programı olan 'MESS Yarınım' burs programı, üye iş yerlerindeki çalışma arkadaşlarımızı geleceğe hazırlayan 'Yönümüz Yarın' dijital dönüşüm eğitimlerimiz, aile bütçesine doğrudan katkı sağlayan 'MESST' avantaj programımız gibi birçok imkan ve sosyal haklara sahip MESS işçisi, her zaman ayrıcalıklı olmaya devam edecektir."

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Sendika mazeret tayinlerinde il ve ilçe emrine atama hakkı istedi
Sendika mazeret tayinlerinde il ve ilçe emrine atama hakkı istedi
'Hastanemi Açın Platformu'ndan Ankara'daki hastanelerin kapatılmaması çağrısı
'Hastanemi Açın Platformu'ndan Ankara'daki hastanelerin kapatılmaması çağrısı
140 bin metal işçisinin toplu iş sözleşmesinde sona doğru
140 bin metal işçisinin toplu iş sözleşmesinde sona doğru
Türk Kızılay İzmir'e 10 bin kişilik aşevi kuruyor
Türk Kızılay İzmir'e 10 bin kişilik aşevi kuruyor
Hak-İş Genel Başkanı basın mensuplarını sendikal örgütlenmeye davet etti
Hak-İş Genel Başkanı basın mensuplarını sendikal örgütlenmeye davet etti
Elektrik zammı yargıya taşındı!
Elektrik zammı yargıya taşındı!

Bu Habere Tepkiniz

İlana tez konusu yazıldı, aday sınava tek başına girecek!
İlana tez konusu yazıldı, aday sınava tek başına girecek!
Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda adayın tez konusu ilana yazıldı.
Belediye şirketlerine alınacak personelin güvenlik soruşturması nasıl yapılır?
Belediye şirketlerine alınacak personelin güvenlik soruşturması nasıl yapılır?
Belediyelerdeki partiye göre istihdam sorunu nasıl çözülür?
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Memurlar.net robotunda 15 Ocak maaşları daha yüksek, çünkü;
Memurlar.net robotunda 15 Ocak maaşları daha yüksek, çünkü;
Memurlar.net'in maaş robotunda 15 Ocak maaşları yüksek görünüyor. Çünkü memurlar.net maaş robotunda hem 14 günlük maaş farkları hem de yüzde 2,5'luk zam yer alıyor.
14 günlük maaş farkları ve yüzde 2,5'luk zam 15 Ocak'tan sonraya kaldı
14 günlük maaş farkları ve yüzde 2,5'luk zam 15 Ocak'tan sonraya kaldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mecliste görüşülmekte olan yüzde 2,5'luk ek zammın 15 Ocak 2022 sonrasına kaldığını açıkladı
100-2000 bursiyerleri YÖK'ten önemli bir burs artışı bekliyor!
100-2000 bursiyerleri YÖK'ten önemli bir burs artışı bekliyor!
100-2000 YÖK Doktora Bursiyerleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından önemli düzeyde bir burs artışı bekliyor!
Bakan'a sorduk... Aile Bakanlığı görevde yükselme sınavı açacak mı?
Bakan'a sorduk... Aile Bakanlığı görevde yükselme sınavı açacak mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlığın görevde yükselme sınavı açacağını duyurdu
Zabıta ve itfaiye personelinin yemek bedeli nasıl ödenecek?
Zabıta ve itfaiye personelinin yemek bedeli nasıl ödenecek?
İtfaiye ve Zabıta personelinin 'kumanya sorunu'na çözüm arayışı
SGK'dan yeni genelge! 2022'de uygulanacak ödenek ve primler belirlendi
SGK'dan yeni genelge! 2022'de uygulanacak ödenek ve primler belirlendi
SGK, tüm çalışanları ilgilendiren bir genelge yayımladı. Genelge ile emzirme ve cenaze ödeneği, doğum ve askerlik borçlanması primleri, rapor parası ve yurt dışı borçlanma primlerinin yeni yılda ne kadar olacağı açıklandı.
Usta öğreticilerin mesai saati konusunda son noktayı Danıştay koydu!
Usta öğreticilerin mesai saati konusunda son noktayı Danıştay koydu!
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönerge'nin 8. maddesinin 1. fıkrasında yer alan, "Kadrolu usta öğreticiler, genel idare hizmetleri sınıfında haftada 40 saat, ilgili mevzuatı doğrultusunda müdür tarafından düzenlenecek esaslara uygun olarak görev yapar." şeklindeki düzenlemenin iptali istemiyle açılan davada son noktayı koydu.
Öğretmenlere zorunlu hizmet affı gelecekse hangi mevzuat değiştirilir?
Öğretmenlere zorunlu hizmet affı gelecekse hangi mevzuat değiştirilir?
Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerinin son iki yıldır ertelenmesi zorunlu hizmet affı bekleyen öğretmenleri umutlandırmış ve Öğretmenlik Meslek Kanununda zorunlu hizmet affı gelebileceğine dair beklentiye girmelerine neden olmuştur.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 ocak 2022
Destan 7. bölüm fragmanı
Destan 7. bölüm fragmanı
Destan dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Destan'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Destan 18 Ocak 2022 Salı akşamı ATV'de...
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
İşte 2021'in en çok satan araba modelleri
İşte 2021'in en çok satan araba modelleri
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılında, bir önceki yıla göre %4,6 oranında azalarak 737.350 adet olarak gerçekleşti.