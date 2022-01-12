Metal işçileri ile anlaşma sağlandı, toplamda yüzde 57,44 zam

Türk Metal Sendikası ile işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası arasında geçen yıl eylül ayında başlayan görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle Türk Metal Sendikası grev kararı almıştı.

Taraflar 10 Ocak'ta tekrar görüşmelere başlamıştı. Bu sabaha karşı 02.30 itibarıyla anlaşma sağlandı.

130 bin işçiyi ilgilendiren, özel sektörün en büyük toplu sözleşmesiyle işçi maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 27.44 zam yapıldı. İkinci 6 ayda herkesin saat ücretine yüzde 30 oranında zam yapılacak.

KURBAN BAYRAMI YARDIM ORANI YÜZDE 75 ARTIRILDI

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

- Toplu Sözleşme müzakerelerinde 12 Ocak 2022 Çarşamba sabaha karşı 02:30'da başarıyla sonuçlanmıştır. MESS ücret ortalamasına yıllık %65,67 oranında zam alınmıştır.

- Bunun açılımı şöyledir: İlk 6 ayda herkesin saat ücretine %10, bunun üzerine 3 lira 70 kuruş seyyanen zam alınmıştı. Bunun karşılığı %27,44 tür.

- İkinci 6. ayda herkesin saat ücretine %30 oranında zam yapılacaktır. Bu oran enflasyon korumalıdır.

- Sosyal haklar: 1. yıla %35 artış sağlanmıştır. Kurban Bayramı yardımı 1. yıl için bütün gruplara %75 oranında arttırılmıştır. İlki bu Ocak ayında olmak üzere herkese net 400 TL'lik erzak çeki, 2023 ocak ayında yine net 400 TL'lik erzak çeki verilecektir.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, anlaşmayla sonuçlanan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili, "Bu anlaşmayla istihdam, çalışma barışı ve sektörün rekabet gücü korundu." ifadesini kullandı.

Akkol, yazılı açıklamasında, metali hayata dönüştüren ve ekonominin her alanına değer katan çalışma arkadaşlarının bugünü ve yarını için var güçleriyle çalıştıklarını, amaçlarının metal sanayisinin büyümesini ve gelişmesini sağlamak olduğunu bildirdi.

MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi süreci boyunca metal sektörünün Türkiye sanayisinde oynadığı kritik rolü göz önünde bulundurarak uzlaşma için yapıcı adımlar attıklarını vurgulayan Akkol, şunları kaydetti:

"Yeni nesil sendikacılık anlayışımızla, metal sektörünün çalışma hayatında öncülük ettiğimiz büyük değişimi ve iyileşmeyi daha da ileriye taşımak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Ülkemiz ekonomisi ve ihracatı açısından büyük önem taşıyan sektörümüzde varılan bu anlaşmayla istihdam, çalışma barışı ve sektörün rekabet gücü korundu. Yeni dönemin toplu iş sözleşmesinin çalışma arkadaşlarımız, üye iş yerlerimiz, metal sektörü ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz."

- "İlk 6 ay ortalama yüzde 27,4 artış gerçekleşecek"

Akkol, Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikalarıyla imzaladıkları sözleşmenin çalışma arkadaşlarına birçok imkan getirdiğine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"İlk 6 ay için sosyal yardımlarla ortalama yüzde 27,4 artış gerçekleşecek. Ücretlere, takip eden ikinci 6 ayda enflasyon oranında zam yapılacak. İlave olarak, MESS üye iş yerlerindeki çalışanların, Çalışan Avantaj Programı MESST kartlarına, 2 yıllık sözleşme döneminde toplamda 800 lira net yükleme yapılacak. Çalışanların özel hastanelerde ameliyat dahil kapsamlı tedavi olmasına olanak sağlayan MESS tarafından sağlanan tamamlayıcı sağlık sigortası bu dönem de devam edecek. MESS üyesi iş yerlerinde çalışanlar yılda 4 maaş tutarında ikramiye alıyor. İkramiye dışında bayram, yakacak, yıllık izin yardımları da veriliyor. Öğrenim, evlenme, yemek, ulaşım gibi sosyal yardımlarla çalışanları daima destekleniyor."

- "MESS işçisi, ayrıcalıklı olmaya devam edecek"

Çalışanlarının sürdürülebilir refahının sağlanması için grup toplu iş sözleşmesi süreçlerinin büyük hassasiyetle yürütüldüğünü belirten Akkol, şu ifadeleri kullandı:

"Süreci hem işverenlerimiz hem de işçi arkadaşlarımız için en iyi şekilde tamamladık. Çalışma hayatına 'Ben değil biz' anlayışıyla yaklaşmaya devam edeceğiz. MESS işçisi, gerek gelir seviyesi ve sosyal hakları gerekse iş güvencesi bakımından ülkemizde her zaman örnek teşkil etmiştir. Çalışma arkadaşlarımıza yönelik sektörde bir ilk olan tamamlayıcı sağlık sigortası, yine çalışanlarımızın lisede öğrenim gören çocukları için Türkiye'nin kendi alanındaki en büyük burs programı olan 'MESS Yarınım' burs programı, üye iş yerlerindeki çalışma arkadaşlarımızı geleceğe hazırlayan 'Yönümüz Yarın' dijital dönüşüm eğitimlerimiz, aile bütçesine doğrudan katkı sağlayan 'MESST' avantaj programımız gibi birçok imkan ve sosyal haklara sahip MESS işçisi, her zaman ayrıcalıklı olmaya devam edecektir."