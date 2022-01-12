YHT ile hızlı, güvenli ve konforlu seyahat

İKİ GÜNDE 5 BİN YOLCU

Tam kapasite 400 yolcu ile Konya Tren Garı'ndan saat 13.30'da hareket eden trenimiz yol güzergahında sadece Çumra istasyonunda yolcu indirip bindirdi. Rahat bir şekilde süren yolculuk 50 dakika sonra Karaman Garı'nda sona erdi. Karaman Garı'na vardığımızda ise bir sonraki sefer için çok sayıda vatandaşın beklediğini gördük. Dönüş yolculuğunda ise 15.45'te bindiğimiz tren, 16.35'te yani 50 dakikada sonra Konya Tren Garı'na ulaştı. Yetkililer ilerleyen zamanlarda bu sürenin 35-40 dakikaya kadar düşebileceğini belirtti.

480 yolcu kapasiteli trenlerin hizmet verdiği hatta 2 günde 5 binin üzerinde yolcu taşındı. Önümüzdeki cumartesi günü dahil tüm biletlerin satıldığını belirten yetkililer, yolcuların yoğun ilgisinin artarak sürdüğünü söyledi. Kız kardeşini görmek için Karaman'a gittiğini belirten Kerim İnce, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Eskiden eşekle gidip eşekle gelirdik. O devir bitti artık. Hem güvenli hem de konforlu yolculuk yapıyoruz. Karaman'da kız kardeşimi görmeye gidiyorum. Göz açıp kapayıncaya kadar geldik. Otobüsle 1.5 saat sürüyordu" dedi.

KONFORLU VE GÜVENLİ

Bebeği ile Eskişehir'den Karaman'daki ailesinin yanına gittiğini belirten Fatmanur Kök ise "Daha önce zorlanıyordum. Sürekli aktarma yapıyordum. O da bizim için çok zor oluyordu. Bu hattın açılması bizim için çok iyi oldu. Yıllardır bekliyorduk.

Bebeğimle daha konforlu ve güvenilir bir yolculuk yapıyorum" diye konuştu. Yolculardan Arzu Korkmaz ise, "Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz. Allah onu başımızdan eksin etmesin. Kimse nankörlük yapmasın. Artık hastanemize daha kolay gidebiliyoruz. Kendimizi daha güvende hissediyoruz" dedi.

TOLGA YANIK