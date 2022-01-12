TBMM Başkanı Şentop'tan, Enes Kara'nın ailesine taziye telefonu
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ailesine taziye telefonu ederek başsağlığı diledi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 12 Ocak 2022 09:29
TBMM Başkanı Şentop, cemaat yurdundaki baskılarla gelecek kaygısını anlatıp intihar eden tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın babası Mehmet Kara'yı telefonla aradı.
Şentop, telefonda görüştüğü baba Mehmet Kara'ya taziye dileklerini iletti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız