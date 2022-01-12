DSÖ'den ezber bozan açıklama: Hatırlatma dozu uygun bir strateji değil

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) ezber bozan bir açıklama geldi. DSÖ uzmanları, ağır hastalık ve ölümün önlenmesinin yanı sıra enfeksiyon ve bulaşmanın önlenmesinde yüksek etkisi olacak aşılara ihtiyaç olduğunu ve yeni çıkan mutasyonlara karşı hatırlatma dozu uygulanmasının uygun bir strateji olmadığını belirtti.

DSÖ'den yapılan açıklamada, COVID-19'a karşı hatırlatma dozu uygulamanın, ortaya çıkan mutasyonlara karşı uygun bir strateji olmadığı ifade edildi. Uzmanlar, "Orijinal aşı bileşiminin tekrarlanan takviye dozlarına dayalı bir aşı stratejisinin uygun veya sürdürülebilir olması olası değildir" dedi.

"Hatırlatma dozu ihtiyacı kalmamalı"

Elde edilen ön verilerin, mevcut aşıların şu anda dünya çapında yayılan COVID-19'un Omicron mutasyonuna yakalanan kişilerde COVID-19 hastalığını önlemede daha az etkili olduğunu gösterdiği, ancak aşıların özellikle şiddetli hastalığa karşı koruma ihtimalinin daha yüksek olduğu vurgulandı. Aşıların insanları yalnızca ağır şekilde hastalanmaya karşı korumakla kalmayıp aynı zamanda enfeksiyon ve bulaşmayı önleyebilecek ve hatırlatıcı doz ihtiyacını azaltmak için yeni aşı geliştirilmesi tavsiye edildi.

Açıklamada, "Ağır hastalık ve ölümün önlenmesinin yanı sıra enfeksiyon ve bulaşmanın önlenmesinde yüksek etkisi olan COVID-19 aşılarına ihtiyaç var" ifadelerine yer verildi.