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Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Gaziantep'te yaşayan iş adamı Cuma Karahan, borcunu ödemek için 15 yıldır müşterisi olduğu özel bir bankadan çektiği bin 850 doları bozdurmak için götürdüğü döviz bürosunda 2 tane yüzlük doların sahte olduğunu öğrendi

Kaynak : DHA
Eklenme : 12 Ocak 2022 09:38
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Gaziantep'te tekstil işiyle uğraşan Cuma Karahan, iki ayrı arkadaşına olan borcunu ödemek için 15 yıldır müşterisi olduğu özel bir katılım bankasındaki döviz hesabından bin 850 dolar çekti.

Çektiği paraları teslim alan Karahan, daha sonra o paraları borçlu olduğu arkadaşlarına ödedi. Toplam 750 dolarlık borcunu alan Karahan'ın arkadaşlarından birine, dolarları bozdurmak için gittiği döviz bürosunda 100 doların sahte olduğu ve para makinesinden geçmediği söylendi.

Durumdan haberdar olan Cuma Karahan, paraları alarak hemen bankaya koştu. Bankada tekrar kontrol edilen paranın makineden bir kez daha geçmesi üzerine ne yapacağını şaşıran Karahan, polis ekiplerine şikayette bulundu. Şikayet üzerine kontrol edilen paranın bin 100 dolarlık kısmında da 100 dolar sahte çıktı.

Yaşanan olay sonrası ne yapacağını şaşıran Karahan, parayı aldığına dair kayıtlar ile paraların seri numaralarının bulunduğunu belirterek, başka kişilerin de mağdur olmaması için işin peşini bırakmayacağını söyledi.

'Banka durumu kabul etmiyor'

Yaşadığı ilginç olayı anlatan iş adamı Cuma Karahan, "Bir ödemem için 15 yıldır çalıştığım bankaya giderek döviz hesabımdan bin 850 dolar çektim. Bin 100 dolar birine, 750 dolar da başka birine ödemem vardı, bunları ödedim. Ödeme yaptığım arkadaşlarımdan biri kendisine TL lazım olunca parayı bozdurmak için döviz bürosuna gidiyor ve parayı bozdururken 750 doların içerisinde 100 dolar sahte çıkıyor. Bunun üzerine arkadaşım beni arayarak durumu anlattı. Ben de ona böyle bir şeyin mümkün olmadığını ve parayı bankadan aldığımı söyledim. Sonrasında da bankaya gittik ve sahte para bankadaki para makinesinden yine geçti. O yüzden banka durumu kabul etmiyor. Yani ben 15 yıldır aynı bankanın müşterisiyim, kalpazan değilim dedim. Parayı aldığıma dair kayıtların hepsi de var, banka dökümleri var. Sonrasında bankaya polis çağırdık ve sonrasında karakola gittik ve şikayette bulunduk. Karakolda bizden paranın diğer kısmını istedi. Ben de diğer arkadaşımdan paranın bin 100 dolarlık kısmını istedim. O parayı getirince dövizciye kontrol ettirdik ve onun içinde de 100 dolar sahte çıktı" dedi.

'Memurlar bizi banka müdürü ile de görüştürmedi'

Olay sonrası tekrar bankaya gittiklerini ve sahte doların bankadaki para sayma makinesinde bir kez daha geçtiğini söyleyen ve memurların kendilerini banka yetkilileriyle görüştürmediğini iddia eden Karahan, "Sonrasında da şikayette bulunduk ve durumu bankaya ilettik. Bankadaki memurlar bizi hiçbir şekilde banka müdürü ile de görüştürmedi. Yani bizim amacımız mağduriyetimizin giderilmesi ve başka insanların böyle bir mağduriyet yaşamamasıdır. Zaten paralar kriminal incelemeye gönderildi. Polise teslim ettik. Bu dolarları 3-4 ayrı dövizciye gösterdik ve onlar da kesin sahte dedi. Biz bankaya ve müşteri hizmetlerine gerekli şikayetlerde bulunduk. Başımıza ilk defa böyle bir şey geliyor. Yani dövizcideki para makinesinden geçmeyen para bankadaki makineden geçiyor. Şaşırdık, böyle bir şey beklemiyorduk. Hiç beklemiyordum" şeklinde konuştu.

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