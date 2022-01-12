Aydın'da dere taştı: Mahsur kalan ailenin yardımına ekipler koştu
Aydın'ın Nazilli ilçesinde sağanak sonrası Akçay Nehri'ne akan derenin taştı. Kaldıkları çadırda hayvanları ile mahsur kalan biri çocuk 4 kişi bölgeye giden ekipler tarafından kurtarıldı.
Nazilli ilçesi Esenköy Mahallesi'nde de gece saatlerinde etkili olan sağanakla birlikte dağlardan gelen sular, Akçay Nehri'ni besleyen derelerin debisini yükseltti.
Denizli'den gelen ve hayvancılıkla uğraşan 4 kişilik ailenin kaldığı bölge sular altında kaldı. Aile fertlerinin yardım çağrısı üzerine bölgeye Jandarma, İtfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Nazilli TRAC (Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti) ekipleri de bölgeye giderek çalışmalara yardımcı oldu. Ekipler ailenin olduğu bölgeye kepçe yardımı ile ulaştı.
Mahsur kalan biri çocuk 4 kişi kurtarıldı
Bölgede mahsur kalan Mehmet Kaçar, 3,5 yaşındaki Ülfiye Durmaz, Serdar Durmaz ve Hülya Durmaz yapılan çalışmaların ardından güvenli bölgeye ulaştırıldı.
Sular yükselmeye başlayınca küçükbaş hayvanları daha yüksek bir mevkiiye çıkardılar.
Sel nedeniyle mahsur kaldıkları bölgeden kurtarılan 4 kişi tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız