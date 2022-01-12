Sivas'ta kar nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı
Sivas'ta kar nedeniyle 39 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Ocak 2022 10:13
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Gürün, Ulaş ve Zara ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler, kapalı yolların açılması için 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 136 personelle çalışmalarını sürdürüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız