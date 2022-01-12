Doğu'da kışın korkulu rüyası tipi 'kar şelalesi' görüntülendi

Türkiye'de kışın en sert geçtiği bölge olan ve şu sıralar yüksek kesimleri kar yağışından tamamen beyaza bürünen Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Özellikle 2 bin metre rakımın üstündeki bölgelerde rüzgarın etkisiyle neredeyse kış boyunca etkili olan tipi, hayatı olumsuz etkiliyor.

Iğdır'ın Aras Dağları'ndaki yüksek kesimli noktalarda oluşan tipi sırasında tepelerden rüzgarla düşen küçük kar parçacıklarının düşük rakıma doğru akması adeta şelaleyi anımsattı.

Özellikle köy ve şehirler arası yollarda sürücüler ile vatandaşların "korkulu rüyası" tipinin beraberinde getirdiği karların tepe ve yamaçlardan akması Anadolu Ajansı (AA) muhabirince görüntülendi.