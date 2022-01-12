Semra Güzel hakkındaki fezleke Meclis'te
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekesi Meclis'e ulaştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 12 Ocak 2022 10:31
Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Güzel hakkında hazırlanan Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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