Türkiye'de her 10 konuttan 6'sı deprem sigortalı

Cumhurbaşkanı'ndan Temmuz ayında çalışanlara yeni zam sinyali
Cumhurbaşkanı'ndan Temmuz ayında çalışanlara yeni zam sinyali
22 Sigorta şirketinden aynı anda taşıt sigortası teklifi
22 Sigorta şirketinden aynı anda taşıt sigortası teklifi
9 soruda memur ve sözleşmeli personele yapılacak yemek yardımı
9 soruda memur ve sözleşmeli personele yapılacak yemek yardımı
3 milyon 900 bin öğrencinin sportif yetenek taramasına başlandı
3 milyon 900 bin öğrencinin sportif yetenek taramasına başlandı
İkinci el araç fiyatları ortalama yüzde 63 arttı
İkinci el araç fiyatları ortalama yüzde 63 arttı
Yükselişi devam eden altın 808 liradan işlem görüyor
Yükselişi devam eden altın 808 liradan işlem görüyor
Polis aracını kaçırıp bir polisi yaralamıştı...Zanlı yakalandı
Polis aracını kaçırıp bir polisi yaralamıştı...Zanlı yakalandı
Polislik sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 7 kişiye FETÖ'den gözaltı
Polislik sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 7 kişiye FETÖ'den gözaltı
Turkovac Faz 3 çalışmaları sonuçları açıklandı
Turkovac Faz 3 çalışmaları sonuçları açıklandı
EPDK şikayetler üzerine aralık faturalarını inceleyecek
EPDK şikayetler üzerine aralık faturalarını inceleyecek
BES'in cazibesini artıracak 5 değişiklik
BES'in cazibesini artıracak 5 değişiklik
Bağ-Kur prim borçluları da ücretsiz sağlık hizmetinden faydalanacak
Bağ-Kur prim borçluları da ücretsiz sağlık hizmetinden faydalanacak
Özel okullarda zam oranı belli oldu
Özel okullarda zam oranı belli oldu
5 üniversite 287 personel almak için ilana çıktı
5 üniversite 287 personel almak için ilana çıktı
Emekli öğretmenlere 884 liralık zam
Emekli öğretmenlere 884 liralık zam
Bakan Yanık: Arkadaşlar güldük, eğlendik ama bu şaka değil
Bakan Yanık: Arkadaşlar güldük, eğlendik ama bu şaka değil
80 yaşındaki hastanın evine sedyeyle taşınmasına inceleme
80 yaşındaki hastanın evine sedyeyle taşınmasına inceleme
Memur ve emekliye ek zam teklifi TBMM Genel Kurulu'nda
Memur ve emekliye ek zam teklifi TBMM Genel Kurulu'nda
Avukat Dilara Yıldız'ı öldüren eski nişanlısı tutuklandı
Avukat Dilara Yıldız'ı öldüren eski nişanlısı tutuklandı
Bakanlıktan TL'ye dönüşümün desteklenmesi için yeni adım
Bakanlıktan TL'ye dönüşümün desteklenmesi için yeni adım
POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı
POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı
LPG'ye 29 kuruş zam yapıldı
LPG'ye 29 kuruş zam yapıldı
Vaka sayıları 74 bini geçti
Vaka sayıları 74 bini geçti
Akdeniz'de 6.4 büyüklüğündeki depremin ürkütücü sesi kaydedildi
Akdeniz'de 6.4 büyüklüğündeki depremin ürkütücü sesi kaydedildi
Soğuk ve yağışlı hava geliyor
Soğuk ve yağışlı hava geliyor
Parayla tez yazdırıyorlar... Fiyatlar sayfa başı ortalama 50 TL
Parayla tez yazdırıyorlar... Fiyatlar sayfa başı ortalama 50 TL
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor
Sürücü adaylarını sınavsız başarılı sayan öğretmen hakkında emsal karar
Sürücü adaylarını sınavsız başarılı sayan öğretmen hakkında emsal karar
Milli Futbolcu Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı
Milli Futbolcu Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı
Rekabet Kurumu, zincir marketlerin yazışmalarını yayınlayacak
Rekabet Kurumu, zincir marketlerin yazışmalarını yayınlayacak
Yedi yıldır memurların doğum yardımı tutarı artırılmıyor
Yedi yıldır memurların doğum yardımı tutarı artırılmıyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türkiye'de her 10 konuttan 6'sı deprem sigortalı

Zorunlu deprem sigortalılık oranı en yüksek iller yüzde 99,30 ile Bolu, yüzde 93,90 ile Yalova ve yüzde 92,30 ile Sakarya olurken, sigortalılık oranının en düşük olduğu iller yüzde 14,50 ile Hakkari, yüzde 33 ile Gümüşhane ve yüzde 34,50 ile Muş olarak belirlendi- DASK'ın kurulduğu Eylül 2000'den bu yana meydana gelen depremler sonrasında hasar sahiplerine 1 milyar 128 milyon lira ödemede bulunuldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Ocak 2022 11:07
Yazdır
Türkiye'de her 10 konuttan 6'sı deprem sigortalı

Büyük can ve mal kaybına neden olan 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin ardından zararların en aza indirilmesi amacıyla getirilen Zorunlu Deprem Sigortası'na, Türkiye'deki 17 milyon 682 bin 80 konuttan sadece yüzde 59,80'i sahip bulunuyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, sadece bulunduğu bölgeyi değil, ülkeyi de ekonomik olarak sarsabilecek şiddette bir afet türü olan deprem, Türkiye'de en sık rastlanan afet türü olarak biliniyor.

Devletin güvence olarak sunduğu Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), konutları depreme ve depremin doğrudan neden olduğu yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi afetlere karşı güvence altına alıyor.

Zorunlu Deprem Sigortası uygulamasının başladığı 27 Eylül 2000'den itibaren gerek kurum gerekse sigorta şirketleri, toplumda sigorta bilincini artırmak amacıyla çok sayıda kampanya düzenledi.

Sigortalılık oranının istenilen düzeye çıkması için çalışmalar devam ediyor.

- Hasar sahiplerine 1 milyar 128 milyon lira ödeme yapıldı

DASK verilerine göre, ülkede en yoğun kentleşmenin yaşandığı ve 6 milyon 14 bin 550 konutun yer aldığı Marmara, deprem sigortasına en fazla ilgi gösteren bölge oldu. Bölgede yüzde 71'lik oranla 4 milyon 272 bin 889 konutun Zorunlu Deprem Sigortası bulunuyor.

Marmara Bölgesi'ni yüzde 59,60 ile Ege, yüzde 55,30 ile İç Anadolu, yüzde 52,30 ile Güneydoğu Anadolu, yüzde 51,80 ile Doğu Anadolu, yüzde 51,20 ile Akdeniz ve yüzde 48,40 ile Karadeniz izledi.

Bugüne kadar Türkiye genelindeki 17 milyon 682 bin 80 konuttan yüzde 59,80'i, yani 10 milyon 572 bin 114 konut için deprem sigortası yaptırıldı. Henüz 7 milyonu aşkın konutun Zorunlu Deprem Sigortası bulunmuyor.

DASK'ın kurulduğu Eylül 2000'den bu yana meydana gelen depremler sonrasında hasar sahiplerine 1 milyar 128 milyon lira ödemede bulunuldu.

- Sigortalılık oranının en düşük olduğu iller Hakkari, Gümüşhane, Muş

Büyükşehirlerin sigortalılık oranları, İstanbul'da yüzde 70,30'a, İzmir'de yüzde 63,80'e, Ankara'da yüzde 63,40'a, Bursa'da yüzde 62,30'a ve Antalya'da yüzde 59,60'a ulaştı.

Zorunlu deprem sigortalılık oranı en yüksek iller yüzde 99,30 ile Bolu, yüzde 93,90 ile Yalova ve yüzde 92,30 ile Sakarya olurken, sigortalılık oranının en düşük olduğu iller yüzde 14,50 ile Hakkari, yüzde 33 ile Gümüşhane ve yüzde 34,50 ile Muş olarak belirlendi.

Büyük depremlerin yaşandığı illerde sigortalı konut oranı Malatya'da 53,90, Elazığ'da yüzde 55,20, İzmir'de yüzde 63,80, Van'da ise yüzde 65,10 civarında bulunuyor.

- Sigortalı konutların yarısından fazlası 15 yaş ve altında

Zorunlu Deprem Sigortası bulunan konutların yüzde 44,56'sını 2007 ila 2019 yılları arasında inşa edilen yapılar oluştururken, 2020 ve sonrası yapılan konutların oranı yüzde 9,01'i buluyor. 15 ve altı yaşa sahip bu iki gruptaki konutların toplamdan aldığı pay yüzde 53,57'ye ulaşıyor.

Sigortalı konutların yüzde 25,71'ini 1976-1999'da, yüzde 16,49'unu 2000-2006'da, yüzde 4,23'ünü ise 1975 ve öncesinde inşa edilen yapılar oluşturuyor.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
İkinci el araç fiyatları ortalama yüzde 63 arttı
İkinci el araç fiyatları ortalama yüzde 63 arttı
Bakanlıktan yeni hizmet: Çalışma hayatı sorularına videolu cevap
Bakanlıktan yeni hizmet: Çalışma hayatı sorularına videolu cevap
Model fabrikalar için eğitmen yetiştirilecek
Model fabrikalar için eğitmen yetiştirilecek
Yükselişi devam eden altın 808 liradan işlem görüyor
Yükselişi devam eden altın 808 liradan işlem görüyor
Tavuk eti üretimi yıllık bazda yüzde 16,1 arttı
Tavuk eti üretimi yıllık bazda yüzde 16,1 arttı

Bu Habere Tepkiniz

İlana tez konusu yazıldı, aday sınava tek başına girecek!

İlana tez konusu yazıldı, aday sınava tek başına girecek!

Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda adayın tez konusu ilana yazıldı.
Memurlardan alınacak asgari yemek parası tutarları belli oldu

Memurlardan alınacak asgari yemek parası tutarları belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği ile 2022 yılında kamu kurumlarının devlet memurlarından alacakları asgari yemek parası tutarları belli oldu
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Belediye şirketlerine alınacak personelin güvenlik soruşturması nasıl yapılır?

Belediye şirketlerine alınacak personelin güvenlik soruşturması nasıl yapılır?

Belediyelerdeki partiye göre istihdam sorunu nasıl çözülür?
Memurlar.net robotunda 15 Ocak maaşları daha yüksek, çünkü;

Memurlar.net robotunda 15 Ocak maaşları daha yüksek, çünkü;

Memurlar.net'in maaş robotunda 15 Ocak maaşları yüksek görünüyor. Çünkü memurlar.net maaş robotunda hem 14 günlük maaş farkları hem de yüzde 2,5'luk zam yer alıyor.
14 günlük maaş farkları ve yüzde 2,5'luk zam 15 Ocak'tan sonraya kaldı

14 günlük maaş farkları ve yüzde 2,5'luk zam 15 Ocak'tan sonraya kaldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mecliste görüşülmekte olan yüzde 2,5'luk ek zammın 15 Ocak 2022 sonrasına kaldığını açıkladı
100-2000 bursiyerleri YÖK'ten önemli bir burs artışı bekliyor!

100-2000 bursiyerleri YÖK'ten önemli bir burs artışı bekliyor!

100-2000 YÖK Doktora Bursiyerleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından önemli düzeyde bir burs artışı bekliyor!
Bakan'a sorduk... Aile Bakanlığı görevde yükselme sınavı açacak mı?

Bakan'a sorduk... Aile Bakanlığı görevde yükselme sınavı açacak mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlığın görevde yükselme sınavı açacağını duyurdu
Zabıta ve itfaiye personelinin yemek bedeli nasıl ödenecek?

Zabıta ve itfaiye personelinin yemek bedeli nasıl ödenecek?

İtfaiye ve Zabıta personelinin 'kumanya sorunu'na çözüm arayışı
SGK'dan yeni genelge! 2022'de uygulanacak ödenek ve primler belirlendi

SGK'dan yeni genelge! 2022'de uygulanacak ödenek ve primler belirlendi

SGK, tüm çalışanları ilgilendiren bir genelge yayımladı. Genelge ile emzirme ve cenaze ödeneği, doğum ve askerlik borçlanması primleri, rapor parası ve yurt dışı borçlanma primlerinin yeni yılda ne kadar olacağı açıklandı.
Usta öğreticilerin mesai saati konusunda son noktayı Danıştay koydu!

Usta öğreticilerin mesai saati konusunda son noktayı Danıştay koydu!

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönerge'nin 8. maddesinin 1. fıkrasında yer alan, "Kadrolu usta öğreticiler, genel idare hizmetleri sınıfında haftada 40 saat, ilgili mevzuatı doğrultusunda müdür tarafından düzenlenecek esaslara uygun olarak görev yapar." şeklindeki düzenlemenin iptali istemiyle açılan davada son noktayı koydu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 ocak 2022
Destan 7. bölüm fragmanı

Destan 7. bölüm fragmanı

Destan dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Destan'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Destan 18 Ocak 2022 Salı akşamı ATV'de...
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
İşte 2021'in en çok satan araba modelleri

İşte 2021'in en çok satan araba modelleri

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılında, bir önceki yıla göre %4,6 oranında azalarak 737.350 adet olarak gerçekleşti.