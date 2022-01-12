Model fabrikalar için eğitmen yetiştirilecek

Bakanlık koordinasyonunda ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi iş birliğinde kurulan "model fabrikalar", sunduğu eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle işletmelerde verimlilik artırıcı teknikleri uygulayıp, yalın felsefeye dayalı verimlilik artışının ve dijital dönüşümün sağlanması ile işletmelerin rekabet gücünün yükseltilmesini hedefliyor.

İşletmelerde verimlilik artışını sağlamak amacıyla yalın üretim alanındaki sorunları tespit ederek bunlara çözüm getirebilecek düzeyde teorik ve uygulama temelli bilgilere sahip model fabrika eğiticilerinin yetiştirilmesiyle eğitici havuzunun genişletilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda hayata geçirilecek "Model Fabrika Eğitmeni Yetiştirme Programı"nı başarıyla tamamlayanlar, Ankara, Bursa, Konya, Kayseri, Gaziantep, İzmir, Mersin ve Adana'da yer alan 8 model fabrikanın faydalanacağı eğitmen havuzunda yer alacak.

- Herkesin katılımına açık

Program katılımcılarının imalat sanayisi veya hizmet işletmelerinde üretim aşamaları, iş süreçleri, 5S, Kaizen, Toplam Kalite Yönetimi, verimlilik, israf, problem çözme, kalite ve yalın düşünce felsefesi konularında bilgi sahibi, mühendisler, sektör uzmanları, yönetici ve çalışanlar, danışmanlar veya bu konularda araştırma yapan/eğitim veren akademisyenlerden oluşması öngörülüyor.

Model fabrika eğitmeni olmak isteyen adaylar, 10 Şubat'a kadar https://anket.tubitak.gov.tr/mfbasvuru adresindeki formu doldurarak başvuruda bulunabilecek.

Gerekli şartları taşıyan adaylar, yetkinlik değerlendirme aşamasına geçecek. Bu aşamayı da başarıyla tamamlayan adaylar, eğitmen eğitimi programına davet edilecek. Eğitim programı, teori, hazırlık ve uygulama amaçlı olmak üzere 3 modülden oluşacak.