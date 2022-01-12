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Eren Kış operasyonları PKK'ya ağır bedel ödetti

İçişleri Bakanlığınca başlatılan 14 ayrı operasyonda, bugüne kadar 20 terörist etkisiz hale getirildi, 339 mağara, sığınak ve depo imha edildi- Çok sayıda silah ile patlayıcı maddenin ele geçirildiği operasyonlarda, örgütle iş birliği içinde olduğu belirlenen 10 kişi de yakalandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Ocak 2022 11:31
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Eren Kış operasyonları PKK'ya ağır bedel ödetti

- İçişleri Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen 14 ayrı Eren Kış Operasyonunda bugüne kadar 20 terörist etkisiz hale getirildi, 339 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen 14 ayrı Eren Kış Operasyonu zorlu kış şartlarına rağmen başarıyla devam ediyor.

İlk operasyonun başladığı 7 Kasım 2021'den bugüne kadar 12 bin 171 jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucusunun yer aldığı Eren Kış operasyonlarında 1'i sağ, 19'u ölü olmak üzere 20 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilenler arasında terörden arananlar listesinde bulunan sözde üst düzey kadrolardaki bazı teröristler de yer aldı. Ayrıca operasyonlarla, PKK'yla iş birliği içerisinde olduğu belirlenen 10 kişi yakalandı.

- Lav silahları ve uçaksavarlar ele geçirildi

Operasyonlarda PKK'nın kullandığı 339 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Aralarında uçaksavar, roketatar, havan, uzun namlulu silah, keskin nişancı tüfeği ile lav silahlarının da bulunduğu 86 silah, 160 el bombası, 51 el yapımı patlayıcı, 260 fünye, 1 ton 653 kilogram patlayıcı madde, 28 dürbün, 22 telsiz, 20 bin 754 mühimmat ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Devam eden operasyonların isimleriyle gerçekleştirildikleri bölgeler ise şöyle:

"Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu/Şırnak, Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu/Hatay, Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu/Diyarbakır ve Bingöl, Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu Kazan Vadisi-Han Yaylası Operasyon/Hakkari, Eren Kış-5 Bağgöze Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu/Siirt, Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu/Tunceli, Eren Kış-7 Sarpkaya Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak/Bitlis, Eren Kış-8 Ömeryan Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu/Mardin, Eren Kış-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş Operasyonu/Ağrı ve Iğdır, Eren Kış-10 Çemçe-Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Operasyonu/Ağrı, Erzurum ve Kars, Eren Kış-11 Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu/Diyarbakır ve Muş, Eren Kış-12 Tendürek Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur Operasyonu/Van, Eren Kış-13 Gabar-Karageçit-İnceler Şehit Jandarma Er Selçuk Şahin Operasyonu/Şırnak, Eren Kış-14 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Süleyman Gür Operasyonu/Batman."

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