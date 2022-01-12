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Erdoğan: Özel okullarda ücret artışını yüzde 36 ile sınırladık

Ak Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Döviz kurunda olduğu gibi ekonomimizin gerçekleriyle uyuşmayan bir enflasyon var. En kısa zamanda bunun önüne geçeceğiz" dedi. Erdoğan, özel okullardaki ücret artışını da yüzde 36 ile sınırladıklarını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Ocak 2022 12:38
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısına katıldı.

Erdoğan'ın şu sıralar burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Ülkemizin uluslararası alanda nasıl köşeğe sıkıştırılmaya çalışıldığını unutmadık. Milletimizle birlikte istikbalimize sarıldıkça maruz kaldığımız saldırıların cephesi genişledi.

Ülkemizi Türkiye modeli ile dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimize kararlılıkla devam ediyoruz. Türkiye 15 Temmuz'u bertaraf ettikten sonra batılı ülkelerin husumetiyle karşı karşıya kalmıştır. Ülkemize karşı uygulanan örtülü ambargo, finans araçlarının öne çıkarıldığı bir boyuta ulaşmıştır.

Salgın döneminde son derece başarılı bir yönetim sergiledik. Salgın süreci küresel ekonominin 2008 finans kriziyle bozulan dengelerini alt üst etti. Gelişmiş ülkeler 5 katına çıkan enflasyonla yüzleşmek durumunda kaldı. Enflasyon tarihlerinde görülmemiş orana ulaştı.

Ülkemizde enflasyon sorunu elbette vardır. Buna ek olarak kur sorunuyla boğuşmuştur. Döviz kurunda olduğu gibi ekonomimizin gerçekleriyle uyuşmayan bir enflasyon vardır. En kısa zamanda bunun önüne geçeceğiz.

"TEMMUZ'DA YENİDEN DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Milletimizin hiçbir ferdini enflasyon karşısında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Önümüzdeki temmuz ayında enflasyona bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumunu yeniden değerlendireceğiz. Bay Kemal çıkmış konuşuyor, bu iş bizim işimiz. Sen geriden geliyorsun.

ÖZEL OKULLARA ZAM SINIRI

Özel okullardaki fiyat artışlarını enflasyonla yani yüzde 36 seviyesinde sınırladık. Biz kimin ne dediğine değil kendi stratejimize bakarak işleri yürüteceğiz.

YAZ AYLARINA İŞARET ETTİ

Önümüzdeki yaz aylarında çabalarımızın meyvelerini hep beraber almaya başlayacağız. İşte o zaman Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümü olan 2023 tarihi bir dönüm noktası unutulmaz bir bayram haline dönüşecektir. Ekonomide şampiyonlar liginin parçası haline getirme konusunda azimliyiz."

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