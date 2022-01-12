Hatay'da sahte 3 milyon 800 bin dolar ele geçirildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahte 3 milyon 800 bin dolar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Ocak 2022 13:35
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretine karşı bir eve operasyon düzenledi.
Adreste 100 dolarlık banknotlar halinde sahte 3 milyon 800 bin dolar ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler H.K. ve H.N.B. gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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