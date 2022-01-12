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Eski nişanlısı tarafından öldürülen avukat Dilara Yıldız son yolculuğuna uğurlanıyor

Yıldız'ın cenazesi, Beyoğlu'ndaki İstanbul Barosu önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Samsun'a gönderildi. Dilara Yıldız'ın annesi Elvan Yıldız "Ben oradan hiç çıkmamasını istiyorum. Acım büyük tabii ki, öfkem de çok büyük acımla birlikte"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Ocak 2022 13:52
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Tuzla'da eski nişanlısının silahlı saldırısına uğrayarak yaşamını yitiren avukat Dilara Yıldız (29) için İstanbul Barosu önünde tören düzenlendi.

Yıldız'ın, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumundan alınan cenazesi, Beyoğlu'ndaki İstanbul Barosu'na getirildi. Yıldız'ın tabutuna avukatlık cübbesi örtülürken, karanfiller konuldu.

Törene Dilara Yıldız'ın annesi Elvan Yıldız, kardeşi Merve Yıldız ile İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, bazı barolardan temsilciler, avukatlar, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Yıldız'ın annesi Elvan Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırganın ömür boyu hapis cezası almasını istediğini belirterek, "Ben oradan hiç çıkmamasını istiyorum. Acım büyük tabii ki, öfkem de çok büyük acımla birlikte. Yavrum boş yere öldürüldü." dedi.

Elvan Yıldız, şüphelinin kızını tehdit ettiğini söyledi.

- "Kadın cinayetlerinin önlenmesi adına ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz"

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu da cinayetin ve ölümün şimdiye kadar işlenenlerden çok farklı olduğunu belirterek, "Bize, dünyaya, herkese bir şeyler anlatması gereken bir cinayetle karşı karşıyayız. Avukatlar olarak, ülkenin baroları olarak yaptığımız mücadelede kurşun yedik. Bu kez kurşunu biz yedik." diye konuştu.

Pek çok meslektaşının uzun yıllardır kadın cinayetlerini önlemek adına mücadele ettiğini, davalara girdiğini dile getiren Durakoğlu, cinayetin polis karakoluna yakın bir yerde işlenmesinden ders alınması gerektiğini söyledi.

Durakoğlu, kadın cinayetlerini önlemeye yönelik önlemlerin yetersiz olduğunu ifade ederek, "Şüphelinin üniformayla gelen polisleri gördüğü anda ateş etmiş olmasının bize öğreteceği çok şey olmalı." dedi.

İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını eleştiren Durakoğlu, şöyle devam etti:

"Yapamadıklarımız, olmayanlar dolayısıyla bugün bu noktaya geldik. Bu cinayet bu nedenle ötekilerden farklı. Bu ölüm bizi başka ölümlerden, 29 yaşındaki bir kardeşimizin ölümü, genç ölümlerinden farklı olarak daha çok üzüyorsa almamız gereken derslerle ilgili bütün bunlar. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayana kadar bu ülkenin baroları olarak sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Kadın cinayetlerinin önlenmesi adına hukukçular, avukatlar olarak ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ama bugün ateş İstanbul Barosuna da düştü."

Ankara, İzmir ve Sakarya barolarından temsilcilerin de konuşma yapmasının ardından Dilara Yıldız'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Samsun'un Bafra ilçesine gönderildi.

Dilara Yıldız'ın tabutuna kadınlar da omuz verdi.

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