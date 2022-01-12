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Belediye başkanı 'makam odasını' mahalleye taşıdı

Kayseri'nin Talas ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yeni uygulama ile Mevlana Mahallesi'ne kurulan şeffaf odada vatandaşlarla birebir görüştü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Ocak 2022 18:07
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Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün başlayan ve her çarşamba gerçekleşecek "Şeffaf odada Başkanla baş başa" uygulamasıyla vatandaşlar, Başkan Yalçın ile özel görüşüp istek ve taleplerini iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, belediye olarak iki yıldan beri "Beyaz Masa" uygulamasını çarşamba günleri kesintisiz devam ettirdiklerini, salgının yoğun olduğu zamanlarda çevrim içi sürdürdüklerini belirtti.

İlçenin 170 bin nüfusunun 81 bininin Mevlana Mahallesi'nde yaşadığını aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Nüfusun yarısı burada yaşadığına göre buraya bir belediye başkanlık odası lazımdı. Bunu da şeffaf oda olarak Mevlana Mahallesi'nin meydanına yaptık. Bundan sonra çarşamba günleri sabahtan akşama kadar vatandaşlarımızı yüz yüze dinleyeceğim. Bize önerileri, istekleri ne olursa yüz yüze görüşeceğiz. İlk günümüzde vatandaşlarımız hem hayırlı olsun dedi hem teşekkür etti hem de önerilerini iletti. Demek ki böyle bir uygulama gerekiyormuş."

Uygulamadan memnun kaldıklarını anlatan mahalle muhtarı Hacer Arık da "Başka bir başkan olsa halktan kaçar ama bizim başkan halkın içine girmeye çalışıyor. Bu yüzden de memnunuz. Kendisine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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