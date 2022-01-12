Cinsel içerikli videodaki kadını eşine benzetip boşanma davası açtı

Ankara'da bir kişi gördüğü cinsel içerikli videodaki kadının eşi olduğu iddiasıyla boşanma davası açtı.

Geçen yıl 28 Ekim'de, internette arkadaşlarının uyarısı üzerine gördüğü cinseli içerikli videodaki kadının, 3 çocuğunun annesi 16 yıllık eşi olduğunu iddia eden S.K. evi terk etti. Ardından boşanma davası ile 50 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Videodaki kadın olmadığı halde bu süreçteki tartışmalarında kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Ş.K. eşi hakkında 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdı ve karşı boşanma davası ile toplam 1 milyon liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Ş.K., videodaki kadının kendisi olmadığını ancak eşini inandıramadığını söyledi. Görücü usulü evlendiklerini, bir süre sonra eşinin kendisine şiddet uygulamaya başladığını ileri süren Ş.K., "Ortada hiçbir şey yokken bana 'Seni biri mi tehdit ediyor' dedi. Ben de 'Ne tehdidi, böyle bir şey yok' dedim. Telefonunda bulunan videoyu açarak 'Bu sensin' dedi. Videoyu köyden komşularının ve oğlumun kendisine gösterdiğini iddia etti" dedi.

"VİDEOYU ÇOCUKLARIMA İZLETTİ"

Elindeki videoları çocuklarına izlettiğini söyleyen kadın, "Şaka yapıyor zannediyordum; ama küçük kızım izlediği için çıldırdım. Evi terk etti gitti. Daha sonra telefonuma 'Ben eve gelene kadar o evi terk et çok kötü şeyler olacak' diye bir mesaj attı" diye konuştu.

"SÜREKLİ ÇATILARA KADAR SİLAH SIKIYOR"

Eşinden tehdit mesajları aldığını söyleyen Ş.K., "Artık çok yoruldum. Sürekli tehditler alıyorum. Kapımın önüne geliyor. Çatılara kadar silah sıkıyor. 2 günde bir karakola gidiyorum. Eşim bana iftira atıyor. Bu süreç içerisinde tehdit içerikli sesli mesajlar alıyorum. Uzaklaştırma kararım var; ancak sürekli ihlal ediyor. KADES uygulamam var, basıyorum. Sürekli memurlar geliyor. Kaldırabilecek bir mesele değil; ama yapacak bir şeyim yok şu anda" dedi.

"ÖLEN KADINLAR GİBİ OLMAK İSTEMİYORUM"

Yardım çağrısından bulunup bir an önce boşanmak istediğini söyleyen Ş.K, "Bana yardım edilmesini, sesimin duyulmasını istiyorum. Ölen kadınlar gibi olmak istemiyorum. Korkuyorum, çocuklarım var benim. Ölmek istemiyorum. Ölümle tehdit ediliyorum. Çok zor durumdayım" diye konuştu.

"İFTİRA VE TAZMİNAT DAVASI AÇTIK"

Ş.K.'nin avukatı Osman Yula da "Karşı tarafa bu iftirasından dolayı hem iftira hem de tazminat davası açtık. Yargılama devam etmekte. Bu süreçte daha önce almış olduğu uzaklaştırma kararı vardı, 2'nci uzaklaştırma kararı daha aldık. Buna rağmen karşı tarafın müvekkile karşı psikolojik ve fiziksel şiddetleri devam etmektedir. Müvekkilim de bu süreçte yaşadığı sıkıntılardan ve böyle iftirayı kaldıramadığından dolayı boşanmak istemektedir. Süreci sonuna kadar takip ediyoruz" diye konuştu.