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ELDER'den aralık ayı elektrik faturalarına ilişkin açıklama

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), elektrik faturalarında 2021 Aralık ayına ait tüketimlerin eski tarifeye göre, 2022 Ocak ayına ait tüketimlerin ise mevcut dönem tarifesiyle kademeli olarak fiyatlandırıldığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Ocak 2022 16:03
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ELDER'den aralık ayı elektrik faturalarına ilişkin açıklama

ELDER'den yapılan açıklamada, faturaları hakkında detaylı bilgi almak isteyen müşterilerin elektrik tedariki yaptıkları şirketlerin çağrı merkezlerini arayabilecekleri belirtildi.

Elektrik faturalarındaki kademeli tarife uygulamasına ilişkin detayların paylaşıldığı açıklamada, "Kademeli elektrik tarifesi uygulaması mesken abone grubu alçak gerilim tek zamanlı tüketicilerinin tamamı için geçerli olup, endeks okuma dönemi boyunca günlük ortalama 5 kilovatsaat ile altında ve üstünde olmak üzere iki farklı kademeye bölünmüştür. Günlük ortalama 5 kilovatsaat ve altındaki tarifelere maliyetler düşük olarak yansıtılmakta olup, bu uygulama ile dünya genelinde artan enerji maliyetlerinden vatandaşlarımızın korunması amaçlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, uygulamanın 1 Ocak 2022 itibarıyla yürürlüğe girdiği anımsatılarak, "1 Ocak 2022 tarife değişikliği sonrası sayaç okuması yapılan ve tüketim periyodu kısmen 31 Aralık 2021 ve öncesini kapsayan tüketicilerin faturalarında eski ve yeni tarifeler birlikte dikkate alınmaktadır. 2021 Aralık ayına ait tüketimler bir önceki dönemin tarifeleriyle faturalandırılırken 2022 Ocak ayına ait tüketimler mevcut dönemin tarifeleriyle kademeli olarak fiyatlanmaktadır. Bu uygulama Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenmiş usul ve metodoloji kapsamında yapılmaktadır." denildi.

- "Dağıtım ve görevli tedarik şirketleri fiyat belirleyemez"

Elektrik dağıtım şirketlerinin gelirlerinin 5 yıllık dönemler için sabit ve TÜFE endeksli, görevli tedarik şirketlerinin gelirlerinin ise elektrik tedarik maliyetleri üzerinden yüzde 2,38 olarak belirlendiği ifade edilen açıklamada, "Dolayısıyla Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) tarafından elektrik dağıtım ve görevli tedarik şirketlerine düşük fiyatlı elektrik satılması suretiyle bu şirketlerin fahiş karlar elde etmeleri mümkün değildir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, EÜAŞ'ın halihazırda perakende şirketlerine kısıtlı bir kapasiteyle enerji sağladığı belirtilerek, "Görevli tedarik şirketleri enerji ihtiyaçlarının çok düşük bir miktarını EÜAŞ'tan temin edebilmektedir. Görevli tedarik şirketleri yüksek miktardaki enerjiyi serbest piyasalardan yüksek fiyatlı olarak temin ederler. Serbest piyasa fiyatları küresel piyasalardaki emtia fiyatları ve döviz kurundaki artış paralelinde son bir yılda yüzde 275 yükselmiştir. Dolayısıyla EÜAŞ tarifesi seviyesinin piyasa maliyetlerinin altında belirlenmesi faturaları düşürmek suretiyle tüketicileri destekleyici mahiyetteyken perakende şirketlerin gelirlerine bir etkisi yoktur. Bilakis maliyet tabanlı kar oranı olmasından dolayı perakende şirketlerinin karlılıklarını olumsuz etkilemektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Elektrik dağıtım şirketlerinin altyapı için 2011'den 2020'nin sonuna kadar 75 milyar lira yatırım yaptığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Elektrik dağıtım ve görevli tedarik şirketleri fiyat belirleyemez, fiyat artışı talebinde veya önerisinde bulunamaz, faturalara herhangi bir bedeli keyfi bir şekilde yansıtamaz, fatura kalemlerinde herhangi bir oynama yapamazlar. Aksi halde bu şirketlere lisans iptali dahil ağır cezalar uygulanmaktadır. Fiyat tarifeleri EPDK tarafından tüm değer zincirindeki maliyetlere bakılarak üçer aylık dönemlerde belirlenmekte ve kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır. EPDK tarifeleri belirlerken şirketlerin özelleştirme için ödedikleri bedeller için hiçbir şekilde karşılık ayırmaz ve döviz kurlarındaki değişimleri hiçbir şekilde dikkate almaz."

EPDK şikayetler üzerine aralık faturalarını inceleyecek
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