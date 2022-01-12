ABD'de enflasyon 39 yılın zirvesine çıktı

ABD Çalışma Bakanlığı, Aralık 2021 dönemine ilişkin TÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, geçen yılın son ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen TÜFE verisinin, bu dönemde yüzde 0,4 artması öngörülüyordu.

TÜFE, geçen yılın kasım ayında ise aylık bazda yüzde 0,8 artmıştı.

- Yıllık enflasyon yüzde 7'ye ulaştı

Ülkede TÜFE, geçen ay yıllık bazda ise yüzde 7 artarak piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi.

Haziran 1982'den bu yana kaydedilen en büyük yükselişi göstermeye devam eden yıllık enflasyon, geçen yıl kasımda yıllık bazda yüzde 6,8 artmıştı.

Söz konusu dönemde barınma ve ikinci el araç fiyatlarındaki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

İkinci el araç fiyatları bu dönemde aylık yüzde 3,5 artarken, yıllık yüzde 37,3 yükseldi. Aynı dönemde barınma endeksi aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 4,1 arttı.

Gıda endeksindeki aylık artış yüzde 0,5 ve yıllık artış yüzde 6,3'ü bulurken, enerji endeksinde aylık yüzde 0,4'lük azalışa karşı yıllık yüzde 29,3'lük artış kaydedildi.

- Çekirdek enflasyon beklentilerin üzerinde

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise geçen ay aylık yüzde 0,6 artarak beklentilerin üzerinde bir seyir izledi.

Çekirdek enflasyon, yıllık bazda da yüzde 5,5 artarak beklentileri geride bıraktı.

Çekirdek TÜFE geçen yılın kasım ayında aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 4,9 artmıştı.

Analistler, tüketici fiyatlarının neredeyse 40 yılın en yüksek artışını gösterdiğini, bu durumun ABD Merkez Bankasının (Fed) mart ayında faiz artırımına başlayacağı beklentilerini destekleyebileceğini belirtti.