İçişleri Bakanı Soylu'dan İBB'ye terör teftişi tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarında bulundu.

BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Irak ve Suriye'nin devlet düzeni DEAŞ ve PKK tarafından yok edildi.

Elimizde maske gibi şeylerle dünyadaki çoğu ülkeye koronavirüs döneminde destek olmaya çalıştık.

Türkiye pandemi sürecini en az hasarla atlatıyor.

Türkiye'ye içeriden gelen saldırıları biz kontrol edebiliriz. Ama dışarıdan gelen saldırılar kimi zaman bu ülkede kontrol edilemedi.

21. yüzyıl Türkiye için atılım dönemi oldu.

HDP'li Güzel'in teröristle olan fotoğrafını görmezden gelemeyiz.

HDP'li Güzel'in yanındaki öldürülen terörist Dicle Haber Ajansı'ndan örgüte katılmış

Türkiye'de terörü sorun görüyorum diyenlerin oranı 1.3

(Muhalefete tepki) HDP'li Güzel'in fotoğraflarını doğru bulmuyoruz diyemediler. Genel Başkanları bir şey söyleyemedi.

Dünyanın her yerinde Türkiye'nin mücadeesi konuşuluyor.

AB ve ABD terörü meşrulaştırmaya çalışıyor.

(Facebook Twitter Instagram) Sosyal medya üzerinden Türkiye'ye manipülasyon yapılıyor.

Bir karar verdim. Hukuk okuyacağım.Terörle iltisak ve irtibat kamudan ihraç için yeterlidir.

45 bin 800 kişi FETÖ'den ihraç edildi.

(İBB'ye terör teftişi) Bazı gazetecilere maaş vermek sizi haklı kılmaz. Hukuka uymayan bir durum varsa müdahaleyle mükellefiz.

İçişleri birçok belediyede 32 bin soruşturma yaptı.

İBB'nin bu personellerin geçmişini bilmeme ihtimali yok.

PKK'nın şehir yapılanması YPS'ye karşı alarm durumundayız. 2021'de 183 terör eylemi engellendi.

DİAYDER YPS/PKK'yla bağlantılı.

DİAYDER diğer yandan örgüt üyelerini İBB'de işe soktu.

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