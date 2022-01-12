İletişim Başkanlığından dolandırıcılara karşı uyarı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Kurumumuzun adı ve logosu kullanılarak kişisel verilerinizin ve kredi kartı bilgilerinizin talep edildiği herhangi bir girişimimiz yoktur. Güvenliğiniz için bu yönde aldığınız uyarı ve mesajlara itibar etmeyiniz" açıklaması yaptı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Ocak 2022 22:22
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, kurumun adı ve logosu kullanılarak vatandaşların kişisel verileri ve kredi kartı bilgilerinin talep edildiği herhangi bir girişimin bulunmadığını bildirdi.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, "İletişim Başkanlığı olarak kurumumuzun adı ve logosu kullanılarak kişisel verilerinizin ve kredi kartı bilgilerinizin talep edildiği herhangi bir girişimimiz yoktur. Güvenliğiniz için bu yönde aldığınız uyarı ve mesajlara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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