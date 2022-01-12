Bakan Soylu'nun 'İBB bazı gazetecileri maaşa bağladı' sözlerine İBB'den yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bakanlık tarafından başlatılan "terörle iltisaklı çalışanlar" incelemesine ilişkin olarak yeni açıklamalarda bulundu.

"İBB BAZI GAZETECİLERİ MAAŞA BAĞLADI"



Soylu, "İbb mesela, diyor ki 'Adli sicil kaydı istedik temiz.' Ben İçişleri Bakanıyım neyin temiz olduğunu biliyorum. Millete yalan söylemeyin. Elinizde çok sosyal medya trolü olması sizi haklı çıkarmaz. Bazı gazetecilere maaş vermek sizi haklı çıkarmaz. Bazı gazetecilere her 15 bin lira maaş, bazı gazetecilere her ay 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz. Kamu gücünü insanlar kendi ikballeri için kullanmazlar. Hukuka uymayan bir durum varsa müdahaleyle mükellefiz. İBB'nin bu personellerin geçmişini bilmeme ihtimali yok. Bizde bütün bilgi ve belgeler var." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH BU KEZ İSPAT EDER"



İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter'dan Bakan Soylu'nun iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili eski bir videosunu paylaşarak, "İptal edilen 31 Mart 2019 seçimi için de Sayın Bakan iddialı konuşmuştu ve 'Tam da bu kadar ciddi iştir.' demişti. Sonuçta 1 kişi bile ceza almadı. Sayın Bakan bu akşam da AHaber'de 'ciddi' iddialarda bulundu. İnşallah bu kez ispat eder. Videoyu izleyerek karar verebilirsiniz" dedi.