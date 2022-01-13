Meslek liselinin gözdesi 'Bilişim'

Yüzden fazla alana sahip olan mesleki ve teknik Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, mesleki açıköğretim lisesi, özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde toplam 1 milyon 788 bin öğrenci eğitim görüyor.

TERCİHTE İLK ÜÇ

En fazla tercih edilen bölümler arasında 166 bin 447 öğrenci ile geleceğin mesleği görülen bilişim teknolojileri alanı başı çekiyor. Bilişim teknolojilerini 163 bin 844 öğrenci ile elektrik-elektronik teknolojisi takip ediyor. Sağlık hizmetlerinde ise 131 bin 425 öğrenci okuyor. 106 bin 207 ile çocuk gelişimi ve eğitimi ile 100 bin 453 öğrenci ile muhasebe ve finansman yüz bin rakamını aşan diğer bölümler.

FAVORİ DİĞER BÖLÜMLER

Yiyecek-içecek hizmetleri bölümlerinde 83 bin, makine ve tasarım teknolojisinde 71 bin, güzellik hizmetlerinde 62 bin, motorlu araçlar teknolojisinde 54 bin öğrenci eğitim alıyor. Metal teknolojisinde 42 bin, mobilya ve iç mekan tasarımında 36 bin büro yönetimi ve yönetici asistanlığında 34 bin, moda tasarım teknolojilerinde 29 bin, adalette 27 bin, tesisat teknolojisi ve iklimlendirmede 27 bin, grafik ve fotoğrafta 24 bin, inşaat teknolojinde 20 bin, kimya teknolojisinde 19 bin, hasta ve yaşlı hizmetlerinde ise 18 bin öğrenci okuyor.