Montaj değilmiş: Matematik öğretmeni 81 ili tek nefeste söyledi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde matematik öğretmeni olarak görev yapan Barış Gökdemir, 81 ilin adını tek nefeste söylemesiyle tüm Türkiye'de tanınan bir isim haline geldi. Yeteneğiyle reklam filmlerinde boy gösteren Kandıralı öğretmen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın'ın konuğu oldu. Büyükakın, "Montaj yok" başlığıyla paylaştığı videoda, 81 ilin adını 25 saniyede tek nefesle söyleyen Gökdemir'i tebrik etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 13 Ocak 2022 07:31
Kocaeli Kandıralı matematik öğretmeni Barış Gökdemir, sosyal medya üzerinden yayınladığı videolarla kısa sürede ülke çapında bir üne kavuştu.
Reklam filmlerinde boy gösteren Gökdemir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın tarafından ağırlandı.
"MONTAJ YOK, TEK NEFESTE 81 İL"
Büyükakın, "Montaj yok" başlığıyla paylaştığı videoda, 81 ilin adını 25 saniyede tek nefesle söyleyen Gökdemir'i tebrik etti.
Büyükakın paylaşımında, "Montaj yok. Tek nefeste 81 il. Ülkemizin Unicorn yani Turcorn girişimi olan Getir'in reklamında oynayan Kandıralı hemşehrimiz Matematik öğretmeni Barış Gökdemir'i tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız