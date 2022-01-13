Yunanistan'ın 'Türkiye'siz planları' suya düştü

Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının bulunması ve işletilmesi için Türkiye'nin içinde olmadığı birçok anlaşma ve planlar yapan Yunanistan şokta. Geçtiğimiz hafta ABD'nin, Yunanistan'ın büyük umut bağladığı Doğu Akdeniz gazının Avrupa'ya taşınmasını öngören EastMed Boru Hattı Projesi'ne destek vermeyeceğini açıklamasının ardından dün de Amerikan ExxonMobil, Fransız Total ve ELPE şirketlerinden oluşan konsorsiyum, Yunanistan'ın Hellenic Petroleum şirketine bu yıl Girit'in güney ve batısındaki iki açık deniz sahasında yapılması planlanan hidrokarbon aramalarını süresiz olarak dondurduğunu iletti.

Ardı ardına yaşanan gelişmeler Yunan basını tarafından Atina'nın jeopolitik ve ekonomik yükü için çok endişe verici bir gelişme olarak değerlendirildi.

ABD MEZAR TAŞI DİKTİ

Yunan medyası Newsbreak "ABD, imzaladığımız anlaşmaya rağmen EastMed Gaz Boru Hattının tabutuna çiviyi çakıp mezar taşını dikti. Mutlak ihanet!" diye yazdı ve ABD'yi Yunanistan'ın pozisyonlarını zayıflatmak ve Türk tezini benimsemekle suçladı. Haberde ABD'nin Türkiye'nin rızası olmadan bu projenin yürürlüğe giremeyeceği fikrini benimsediği belirtilerek şöyle denildi: "Bu boru hattı, son on yılda Yunan dış politikasının en büyük başarısıydı. Bu boru hattı ile Yunanistan, hayatta kalmamız için varoluşsal öneme sahip iki şeyi başarmıştı: Kıbrıs ve Yunanistan'ı yani Helenizm'i yükseltirken Türkiye'yi dünya enerji haritasından silmişti. Yunanistan'ın, hiçbir şey talep etmeden her şeyi ABD'ye bıraktığı bir anlaşmanın imzalanmasından birkaç ay sonra ihanetin büyüklüğünü anlıyoruz. Ama şimdi, hem bir şey elde edemiyoruz hem de jeopolitik satranç tahtasında sahip olduğumuz en önemli silahı da kaybediyoruz."

EastMed'de ayrıca "Bu gelişme, büyük bir ulusal yenilgidir" denildi.

30 Kasım 2019 tarihli haberimizde Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin yer almadığı planların yürümeyeceğini yazmıştık.

BİR BARDAK SOĞUK SU

Yunan medyası EuroPost ise "ABD'den bize yeni bir soğuk duş daha" başlığı ile verdiği haberde ABD'ye ağır suçlamalarda bulundu. ABD için Rusya'yı karşılarına aldıklarını hatırlatan EuroPost'ta yaşanan şok şöyle dile getirildi:

"EastMed'e destek vermeyeceklerini açıklamaları ile Türkiye'ye verdikleri 'hediye'nin ardından Türkiye ile F-35'i konuşuyorlar! Bir bardak soğuk su daha içiyoruz.

ABD'nin EastMed kararı, Yunan toprakları içinde ek üslerin devrinin yanı sıra Dedeağaç Limanı'nın devri için Yunan-Amerikan sivil-askeri anlaşmasının yakın zamanda imzalanmasından kısa bir süre sonra geldi.

Yani bu anlaşma ile Rusya'yı karşımıza aldık ve verdiğimiz bu imtiyazlara hediye olarak aldığımız takas da, Türklerin Doğu Akdeniz'deki tezlerinin ekmeğine yağ sürmek oldu."

Osman SAĞIRLI