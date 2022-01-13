ÖTV düzenlemesi sıfır araçta fiyatları düşürecek mi?

Türkiye'de otomobil pazarının neredeyse tamamını oluşturan 1.600 cc'nin altındaki motorlu binek araçlar için iki yeni Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dilimi getirilirken, vergi matrahları da yükseltildi.

Ayrıca bazı hibrit araçların da ÖTV matrahı artırıldı. Karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Matrah artışı sonrası fiyatlarda yüzde 5 ile 11 arasında düşüşler olacağı hesaplanıyor.

Karar kapsamında ÖTV'ye esas yeni matrah dilimleri de listeye girdi.

Buna göre, 150,000-170,000 TL arası fiyata sahip araçların ÖTV oranı yüzde 60, 175,000-200,000 arası fiyata sahip araçların ÖTV oranı yüzde 70, 200,000 TL'nin üzerinde fiyata sahip araçların ÖTV oranı ise yüzde 80 oldu.

EBS Danışmanlık: Eksik ve yarım bir düzenleme

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, yeni düzenlemeyi şöyle değerlendirdi: "ÖTV matrahları yüzde 25,9 - yüzde 34,1 arası güncellenirken, fiyatlara yansıması yüzde 3,33-yüzde 16,67 arasında değişiyor. Bu güncellemenin yüksek enflasyon ve kur karşısında erimesinin uzun sürmeyeceği aşikar. Yine eksik, yine yarım bir düzenleme oldu. ÖTV uygulamasına getirilen iki yeni dilim dışında bu matrah düzenlemesi ilk çeyreği atlatamaz. Bu oranlar vergi tahsilatını arttırmak, kısa vadeli enflasyon rakamını küçük göstermek dışında uzun ömürlü olmayacak.Matrah dönemsel olarak mutlaka güncellenmeli.

300 bin TL'nin altında 5 model kalmıştı

Ağustos 2021'de ÖTV matrahlarında düzenleme yapılmış, bu sayede yüzde 80'den yüzde 50 ÖTV baremine giren 50'den fazla otomobil modelinin fiyatı yüzde 16'ya yakın düşmüştü. Ancak çip krizi nedeniyle tüketici yaklaşık 60 bin TL olan bu vergi avantajından yararlanamadan, kurdaki hızlı yükselişe paralel yüzde 50 ÖTV bareminde kalan model sayısı hızla düşmeye başladı. 300 bin TL'nin altındaki otomobilleri kapsayan bu ÖTV diliminde aralık başında 20'nin altına düşen model sayısı, 1'e inmişti. 20 Aralık'ta kurdaki düşüş sonrası ise model sayısı 5'e çıktı. Ancak sektör yetkilileri, maliyet artışları ve enflasyon nedeniyle bu araçların da yüzde 50 bareminde kalamayacağından endişe ediyordu.