Türkiye'nin ilk mini uydusu uzaya fırlatıldı

Yetkili fırlatıcı firmaya teslim edilen cep uydusunun, Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimleriyle birlikte ABD'deki Cape Canaveral Fırlatma Üssü'nden uzay yolculuğuna çıkıyor.

Yaklaşık 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanan 5x5x5 santimetre boyutlarındaki Türkiye'nin ilk "pocketqube uydusu" için 25 bin euro fırlatma maliyeti bulunuyor.

"Bir hayali gerçekleştirmek için yola çıktık"

Grizu-263 Uzay Takımı'nın danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, öğrencilerin bu başarısının, yeni başarılarının habercisi olacağını söyledi.

Bir hayali gerçekleştirmek için yola çıktıklarını ve yarını büyük heyecanla beklediklerini belirten Ekmekçi, "Hikayemiz 5 yıl önce başladı. Büyük emekler vererek bugüne geldik. Öğrencilerimiz çalıştıkları zaman neleri başarabileceklerini bizlere gösteriyor, onlarla gurur duyuyoruz. Umarım bundan sonra da üzerine koyarak yeni başarılar elde edip üniversitemizin ismini duyurmaya devam edeceğiz. Bütün bu sürecin bu noktaya gelmesinde bizlere önemli destekler veren OYAK Genel Müdürü ve ERDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı sayın Süleyman Savaş Erdem'e teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Takım kaptanı Çağla Aytaç Dursun da takım olarak büyük bir mutluluk içinde olduklarını dile getirerek, "Uzun ve zorlu bir süreç oldu ama bunun altından alnımızın akıyla kalktığımız için çok gururluyuz. Biz bunu, karanlık maden ocaklarından uzayın sessiz derinliklerine uzanan Zonguldak hikayesi olarak tanımlıyoruz. Uydumuz prototip deneysel bir uydu ve bu uydumuzu geliştirerek deneyler, testler yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.