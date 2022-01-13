Yargıtay'dan emsal karar! Lüks harcama kusur sayılmaz

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin bu kararını, "Kadının mali durumunun iyi olması erkek yararına tedbir nafakası tayinini haklı kılmaz" diyerek bozdu. Aynı zamanda boşanma nedenleri arasındaki kadının lüks harcamaları da kusur sayılmadı.

Eskişehir'de yaşayan Ayten T., eşi Yunus T. ile mal paylaşımı sebebiyle yaşadığı tartışma sonrasında evi terk ederek Fethiye'ye gitti. Fethiye'de yaşamaya başlayan Ayten T., kocası Yunus T.'nin kendisini öldürmekle tehdit ettiğini, evden kovduğunu, baskı uyguladığını belirterek boşanma davası açtı. Bunun üzerine Yunus T. de, Ayten T.'nin tekrar Kuşadası'na dönerek orada yaşamak istediğini, daha sonra evi terk ettiğini, eşinin habersiz yaptırdığı estetik ameliyatı ile lüks harcamalarını sorun etmediğini, iddiaların doğru olmadığını, davanın reddini istedi.

ÇİFT ORTAK KUSURLU BULUNDU

Eskişehir 3. Aile Mahkemesinde görülen davada, Ayten T.'nin, Yunus T.'den rahatsız olması ve ailenin yaşadığı ekonomik sıkıntıya rağmen tekrar Kuşadası'na gidip orada yaşamasını istediği, taraflar arasında mal paylaşımı sebebiyle tartışma çıktığı, Yunus T.'nin eşine tehdit içeren sözler sarf ettiği, tarafların boşanmaya sebep olan olaylarda ortak kusurlu olmaları nedeniyle her iki davanın da kabulü ile boşanmalarına karar verildi.

ERKEK LEHİNE NAFAKAYA HÜKMEDİLDİ

Tarafların tazminat taleplerinin ve kadının nafaka taleplerinin reddine karar veren mahkeme, Yunus T.'nin bin lira emekli maaşı ve bin 200 lira kira gelirine sahip olmasına rağmen üç yıllık kirayı peşin aldığı ve kesintilerden sonra geriye 600 lira emekli maaşının kaldığını göz önünde bulundurdu. Ayten T.'nin yüklü bir mal varlığına sahip olduğu, kira gelirinin 10 bin liranın üzerinde olduğu, erkeğin bu durumunun geçici olduğunu dikkate alan mahkeme, Yunus T.'nin lehine aylık 800 lira tedbir nafakası ile toptan 20 bin lira yoksulluk nafakası almasına hükmetti.

MEVLÜT HASGÜL