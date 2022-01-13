Dolar 13,59 TL'ye geriledi
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Ocak 2022 17:10
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|13,8020
|13,8040
|13,5900
|13,5920
|Avro
|15,7560
|15,7580
|15,6080
|15,6100
|Sterlin
|18,9160
|18,9180
|18,7200
|18,7220
|İsviçre Frangı
|15,0360
|15,0380
|14,9580
|14,9600
|ANKARA
|ABD Doları
|13,7740
|13,8340
|13,5620
|13,6220
|Avro
|15,7180
|15,7880
|15,5700
|15,6400
|Sterlin
|18,8180
|19,0180
|18,2200
|18,4200