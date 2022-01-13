Kilis'te yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçerken mayına basan 2 kişi ağır yaralandı
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçerken mayına basarak ağır yaralanan 2 kişi, Kilis'te tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Ocak 2022 09:50
Alınan bilgiye göre, sabah erken saatlerde yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan Suriye uyruklu Ö.E.S, Doğançay köyü, V.Z. ise İnanlı köyü civarında askeri yasak alanda mayına bastı.
Ağır yaralanan Ö.E.S. ile V.Z, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız